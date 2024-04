Pamatę šį rusų tanką internautai nesulaiko juoko: ar ten šiferis?

„Rusijos 5-osios motorizuotosios šaulių brigados šarvuočių šturmo Krasnohorivkoje vaizdo įrašas ir dar vienas tankas su masyvia priešlėktuvine priedanga ir [elektroninio karo įrangos] slopintuvu, kuris toliau važiuoja po amunicijos smūgio.

Atrodo, kad pirmajame vaizdo įraše pirmaujantis tankas turi minosvaidį, kuris, pervažiavęs kelias minas, toliau judėjo pirmyn“, – socialiniame tinkle X rusų technikos vaizdais dalijasi karo apžvalgininkas Robas Lee.

Video of an armored assault by Russia's 5th Motorized Rifle Brigade on Krasnohorivka, and another appearance of a tank with a massive counter-FPV shelter and EW jammer, which continues to driving after a DPICM strike. It looks like the lead tank in the first video has a… pic.twitter.com/fQk3FN6ymx

