TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Palestiniečių pareigūnas: Benjamino Netanyahu kalba JT buvo „persmelkta melo“

2025-09-26 20:44 / šaltinis: BNS
2025-09-26 20:44

Palestiniečių užsienio reikalų ministerijos pareigūnas penktadienį sukritikavo Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kalbą Jungtinėse Tautose (JT), sakydamas, kad ji „persmelkta melo ir falsifikacijų“.

0

Tai buvo pralaimėjusio žmogaus, vilties netekusio lyderio, kuris dar kartą bandė sutelkti Vakarus, vis labiau tolstančius nuo genocidinės valstybės, kalba, naudojantis baime kaip vieninteliu argumentu“, – naujienų agentūrai AFP sakė ministerijos Europos reikalų departamento direktorius Adelis Atiehas. 

„Ši kalba neparodė nei vizijos, nei perspektyvos: ji tik atspindėjo augančią izoliaciją, veržimąsi į priekį ir valdžios, kuri žino, kad stovi neteisingoje istorijos pusėje, nerimą“, – pridūrė jis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

