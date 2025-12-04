 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Paleido 60 smūgių: mirtinas rusų išpuolis Dnipropetrovske

2025-12-04 21:09 / šaltinis: ELTA
2025-12-04 21:09

Rusijos pajėgos ketvirtadienį Dnipropetrovsko srityje atakavo tris rajonus – žuvo vienas žmogus ir dar vienas buvo sužeistas. Tai tinkle „Telegram“ pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovo pareigas einantis Vladyslavas Haivanenka.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
12

0

Nikopolio bendruomenėje žuvo 45 metų vyras, o dar vienas buvo sužeistas. Šiam suteikta būtina medicininė pagalba, jis gydomas namuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusija surengė apie 60 atakų

Priešas surengė apie 60 atakų prieš virtinę bendruomenių regione. Naudota sunkioji artilerija, FPV dronai, iš kurių buvo mėtomi sprogmenys.

Karas Ukrainoje. 2025 XII
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025 XII

Apgadinti du privatūs namai, vienas negyvenamas pastatas, švietimo įstaiga, administracinis pastatas, pagalbinis pastatas, keturi automobiliai, saulės baterijos.

