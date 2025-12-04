Paleido 60 smūgių: mirtinas rusų išpuolis Dnipropetrovske

Nikopolio bendruomenėje žuvo 45 metų vyras, o dar vienas buvo sužeistas. Šiam suteikta būtina medicininė pagalba, jis gydomas namuose.
Rusija surengė apie 60 atakų
Priešas surengė apie 60 atakų prieš virtinę bendruomenių regione. Naudota sunkioji artilerija, FPV dronai, iš kurių buvo mėtomi sprogmenys.
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
Apgadinti du privatūs namai, vienas negyvenamas pastatas, švietimo įstaiga, administracinis pastatas, pagalbinis pastatas, keturi automobiliai, saulės baterijos.
