  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„The Independent“ atskleidė, kaip Trumpas padėjo Kremliui laimėti

2025-12-04 20:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 20:20

Atsitiktinai ar tyčia, tačiau Rusijos vadovas Vladimiras Putinas turi „naudingąjį idiotą“, vadovaujantį Amerikai. Tarptautinė diplomatija apsivertė aukštyn kojomis: priešai tapo draugais, sąjungininkai atsidūrė pavojuje, o tarptautiniai įstatymai neteko galios, rašo „The Independent“ žurnalistas Samas Kiley.

Trumpas: Rusijos ekonomika ritasi velniop ir nieko jie Ukrainoje neužima (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
9

0

Jis pažymi, kad Rusijos strateginė politika, žinoma kaip Gerasimovo doktrina, teigia, jog chaosas priešo gretose yra pergalė ir kelias į didybę.

Agresorė valstybė pasiekė netikėtą strateginį efektą, manipuliuodama D. Trumpo administracija, kuri desperatiškai mėgino primesti Rusijai pergalę prieš Ukrainą.

Straipsnyje cituojami Steve‘o Witkoffo žodžiai: interviu su Tucker‘iu Carlsonu jis apibūdino Rusijos vadovą Vladimirą Putiną kaip „nuostabų, nepaprastai protingą ir sąžiningą žmogų“, taip pat „neblogą vaikiną“.

Rusijos vadovas siekia, kad būtų priimta pirmoji „taikos sutarties“

S. Kiley pažymi, kad tokie apibūdinimai sukėlė pasibjaurėjimą žuvusių V. Putino kritikų, tokių kaip Aleksejus Navalnas, šeimoms, taip pat „visiems rusakalbių Donbaso regionų gyventojams, kur V. Putino kariai niokojo žemę ir negailestingai žudė žmones“.

Nurodoma, kad vienu iš mažiausiai tikėtinų karo posūkių V. Putinas atmetė naujausią ugnies nutraukimo plano versiją, kuri buvo rengta kartu su Ukraina ir Europos lyderiais.

S. Kiley teigimu, Rusijos vadovas siekia, kad būtų priimta pirmoji „taikos sutarties“ versija, kuri, kaip žinoma, buvo parengta kartu su S. Witkoffu ir Rusijos vadovo patarėju Kirilu Dmitrijevu.

