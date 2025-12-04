„Jis elgiasi kaip jo pirmtakai“: Putinas išsakė viską, ką mano apie Zelenskį

„Kai šis ponas atėjo į valdžią, jis pareiškė, kad sieks taikos bet kokia kaina, naudodamas visas įmanomas priemones, netgi aukodamas savo karjerą“, – interviu žurnalui „India Today“ sakė V. Putinas.
Ir pridūrė: „Tačiau dabar mes matome dalykus kitaip. Jis elgiasi taip pat, kaip ir jo pirmtakai, teikdamas pirmenybę siaurų nacionalistų grupių, ypač radikalių nacionalistų, interesams, o ne žmonių interesams. Iš esmės jis sprendžia jų, o ne tautos problemas.“
Putinas įvardijo kelią, kuris galėtų išspręsti problemas
V. Putinas pakartojo savo įprastą retoriką, teigdamas, kad Ukrainos režimo mąstysena „tikrai primena neonacistų režimą“, ir priduria, kad „jie nepasiekė didelės sėkmės“.
„Aš jau anksčiau sakiau, kad jiems svarbiausia suprasti, jog geriausias būdas išspręsti problemas yra taikus derybų kelias“, – tvirtino jis, tačiau, kaip anksčiau pranešė Rusijos vadovas, jo netenkina kai kurie JAV taikos plano pasiūlymai.
TASS citavo V. Putiną, kuris sakė, kad antradienį Kremliuje vykusių derybų metu šalys „turėjo aptarti kiekvieną JAV taikos pasiūlymo punktą, todėl tai taip ilgai užtruko“.
„Tai buvo būtinas pokalbis, labai konkretus“, – sakė Rusijos vadovas.
Kai kurias nuostatas Maskva pareiškė esanti pasirengusi aptarti, o su kitomis „negalime sutikti“, sakė V. Putinas.
