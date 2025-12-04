 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Jis elgiasi kaip jo pirmtakai“: Putinas išsakė viską, ką mano apie Zelenskį

2025-12-04 19:03 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-12-04 19:03

Vladimiras Putinas naujame interviu portalui „India Today“ kirto Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui – esą šis, pažadėjęs taiką „bet kokia kaina“, dabar kartoja savo pirmtakų klaidas ir atstovauja radikalių nacionalistų interesams, o ne tautai. Rusijos lyderis vėl prabilo apie „neonacistines“ Kyjivo nuostatas ir tikino, kad vienintelis kelias į sprendimą – derybos.

Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
9

Vladimiras Putinas naujame interviu portalui „India Today" kirto Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui – esą šis, pažadėjęs taiką „bet kokia kaina", dabar kartoja savo pirmtakų klaidas ir atstovauja radikalių nacionalistų interesams, o ne tautai. Rusijos lyderis vėl prabilo apie „neonacistines" Kyjivo nuostatas ir tikino, kad vienintelis kelias į sprendimą – derybos.

4

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kai šis ponas atėjo į valdžią, jis pareiškė, kad sieks taikos bet kokia kaina, naudodamas visas įmanomas priemones, netgi aukodamas savo karjerą“, – interviu žurnalui „India Today“ sakė V. Putinas.

Ir pridūrė: „Tačiau dabar mes matome dalykus kitaip. Jis elgiasi taip pat, kaip ir jo pirmtakai, teikdamas pirmenybę siaurų nacionalistų grupių, ypač radikalių nacionalistų, interesams, o ne žmonių interesams. Iš esmės jis sprendžia jų, o ne tautos problemas.“

Putinas įvardijo kelią, kuris galėtų išspręsti problemas

V. Putinas pakartojo savo įprastą retoriką, teigdamas, kad Ukrainos režimo mąstysena „tikrai primena neonacistų režimą“, ir priduria, kad „jie nepasiekė didelės sėkmės“.

Vladimiras Putinas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vladimiras Putinas

„Aš jau anksčiau sakiau, kad jiems svarbiausia suprasti, jog geriausias būdas išspręsti problemas yra taikus derybų kelias“, – tvirtino jis, tačiau, kaip anksčiau pranešė Rusijos vadovas, jo netenkina kai kurie JAV taikos plano pasiūlymai.

TASS citavo V. Putiną, kuris sakė, kad antradienį Kremliuje vykusių derybų metu šalys „turėjo aptarti kiekvieną JAV taikos pasiūlymo punktą, todėl tai taip ilgai užtruko“.

„Tai buvo būtinas pokalbis, labai konkretus“, – sakė Rusijos vadovas.

Kai kurias nuostatas Maskva pareiškė esanti pasirengusi aptarti, o su kitomis „negalime sutikti“, sakė V. Putinas.

