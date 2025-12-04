JAV stabdo kai kurias sankcijas Rusijos naftos milžinui „Lukoil“

Šiuo sprendimu „Lukoil“ prekės ženklo degalinėms tokiose šalyse, kaip Jungtinės Valstijos, iš esmės leidžiama toliau aptarnauti klientus, tačiau tuo pat metu vis tiek užkertamas kelias pinigų perlaidoms atgal į Rusiją, kuriai nuo jos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario mėnesį taikomos griežtos JAV ir Europos Sąjungos sankcijos.
Departamentas pareiškė, kad leidimą pratęsė siekdamas „sumažinti žalą vartotojams ir tiekėjams, norintiems sudaryti įprastus sandorius“ su degalinėmis, susijusiomis su „Lukoil“ įmonėmis.
Tokiu žingsniu iš dalies stabdomos priemonės, dėl kurių spalio mėnesį sprendimą priėmė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Bandydamas paspausti Maskvą, D. Trumpas paskelbė sankcijas Rusijos naftos milžinams „Lukoil“ ir „Rosneft“, kurios įsigaliojo lapkričio 21 d. Dėl šių priemonių, kurios laikomos bene galingiausiais D. Trumpo veiksmais prieš Rusiją dėl karo Ukrainoje, pagrindiniai rusiškos naftos pirkėjai ėmė ieškoti alternatyvių tiekėjų.
Apie priemonių prieš „Lukoil“ švelninimą paskelbta tą pačią savaitę, kai Baltųjų rūmų derybininkai Maskvoje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, siekdami užtikrinti, kad būtų pritarta JAV planui, kuriuo siekiama nutraukti karą. ES diplomatijos vadovė praėjusį mėnesį pareiškė, kad baiminasi, jog Rusija siekia pasinaudoti JAV pasiūlymais dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo, kad sustabdytų sankcijas.