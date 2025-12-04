 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

JAV stabdo kai kurias sankcijas Rusijos naftos milžinui „Lukoil“

2025-12-04 19:35 / šaltinis: ELTA
2025-12-04 19:35

JAV Iždo departamentas ketvirtadienį pratęsė leidimą už Rusijos ribų esančioms „Lukoil“ prekės ženklo degalinėms tęsti veiklą, tokiu būdu sustabdydamas kai kurias sankcijas šiam Rusijos energetikos milžinui.

„Lukoil“ gresia naftos gavybos stabdymas, kinai nebeperka net ir nupigintos naftos (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

JAV Iždo departamentas ketvirtadienį pratęsė leidimą už Rusijos ribų esančioms „Lukoil“ prekės ženklo degalinėms tęsti veiklą, tokiu būdu sustabdydamas kai kurias sankcijas šiam Rusijos energetikos milžinui.

REKLAMA
1

Šiuo sprendimu „Lukoil“ prekės ženklo degalinėms tokiose šalyse, kaip Jungtinės Valstijos, iš esmės leidžiama toliau aptarnauti klientus, tačiau tuo pat metu vis tiek užkertamas kelias pinigų perlaidoms atgal į Rusiją, kuriai nuo jos visapusiškos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 m. vasario mėnesį taikomos griežtos JAV ir Europos Sąjungos sankcijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Departamentas pareiškė, kad leidimą pratęsė siekdamas „sumažinti žalą vartotojams ir tiekėjams, norintiems sudaryti įprastus sandorius“ su degalinėmis, susijusiomis su „Lukoil“ įmonėmis.

REKLAMA
REKLAMA

Tokiu žingsniu iš dalies stabdomos priemonės, dėl kurių spalio mėnesį sprendimą priėmė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Bandydamas paspausti Maskvą, D. Trumpas paskelbė sankcijas Rusijos naftos milžinams „Lukoil“ ir „Rosneft“, kurios įsigaliojo lapkričio 21 d. Dėl šių priemonių, kurios laikomos bene galingiausiais D. Trumpo veiksmais prieš Rusiją dėl karo Ukrainoje, pagrindiniai rusiškos naftos pirkėjai ėmė ieškoti alternatyvių tiekėjų.

Apie priemonių prieš „Lukoil“ švelninimą paskelbta tą pačią savaitę, kai Baltųjų rūmų derybininkai Maskvoje susitiko su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, siekdami užtikrinti, kad būtų pritarta JAV planui, kuriuo siekiama nutraukti karą. ES diplomatijos vadovė praėjusį mėnesį pareiškė, kad baiminasi, jog Rusija siekia pasinaudoti JAV pasiūlymais dėl karo prieš Ukrainą užbaigimo, kad sustabdytų sankcijas.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų