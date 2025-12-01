Irakas kviečia JAV bendroves perimti „Lukoil“ naftos telkinio valdymą

Naftos ministerija pareiškime teigė, kad ėmėsi „visų būtinų priemonių, kad tiesiogiai ir išskirtinai pakviestų kelias dideles Amerikos naftos bendroves (...) teikti pasiūlymus“ perimti „West Qurna 2“ telkinio pietų Irake, kuris, pasak „Lukoil“, yra vienas didžiausių naftos telkinių pasaulyje, valdymą.
Naftos ministerijos pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad „laimėtojas perims operatoriaus vaidmenį vietoj „Lukoil“.
