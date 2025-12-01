 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Irakas kviečia JAV bendroves perimti „Lukoil“ naftos telkinio valdymą

2025-12-01 18:01 / šaltinis: BNS
2025-12-01 18:01

Irako naftos ministerija pirmadienį paskelbė pakvietusi JAV bendroves teikti pasiūlymus dėl naftos telkinio, kurį daugelį metų valdė Rusijos bendrovė „Lukoil“, kuriai Amerika pritaikė sankcijas.

Lukoil (nuotr. Fotodiena.lt)

Irako naftos ministerija pirmadienį paskelbė pakvietusi JAV bendroves teikti pasiūlymus dėl naftos telkinio, kurį daugelį metų valdė Rusijos bendrovė „Lukoil“, kuriai Amerika pritaikė sankcijas.

REKLAMA
0

Naftos ministerija pareiškime teigė, kad ėmėsi „visų būtinų priemonių, kad tiesiogiai ir išskirtinai pakviestų kelias dideles Amerikos naftos bendroves (...) teikti pasiūlymus“ perimti „West Qurna 2“ telkinio pietų Irake, kuris, pasak „Lukoil“, yra vienas didžiausių naftos telkinių pasaulyje, valdymą.

Naftos ministerijos pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad „laimėtojas perims operatoriaus vaidmenį vietoj „Lukoil“.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų