  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Pakistano ministras: per savižudžio sprogdinimą Islamabade žuvo 12 žmonių

2025-11-11 12:52 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 12:52

Antradienį per savižudžio sprogdinimą prie apygardos teismo pastatų Pakistano sostinės gyvenamajame rajone žuvo 12 žmonių, 27 buvo sužeisti, pranešė vidaus reikalų ministras. 

Pakistano ministras: per savižudžio sprogdinimą Islamabade žuvo 12 žmonių. EPA-ELTA nuotr.

Antradienį per savižudžio sprogdinimą prie apygardos teismo pastatų Pakistano sostinės gyvenamajame rajone žuvo 12 žmonių, 27 buvo sužeisti, pranešė vidaus reikalų ministras. 

0

Savižudžio išpuolis prie teismo pastatų šiauriniame Islamabado gyvenamajame rajone buvo įvykdytas 12.39 val. vietos laiku, iki šiol turimais duomenimis žuvo 12 žmonių ir maždaug 27 buvo sužeisti, incidento vietoje žurnalistams sakė Pakistano vidaus reikalų ministras Mohsinas Naqvi. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Liudytojai teigė, kad sprogimas sukėlė paniką ir chaosą, teismo salėje buvę žmonės ir advokatai, išgirdę kurtinantį sprogimą, puolė bėgti.

Policija ir sukarintos pajėgos apsupo teritoriją, kurioje yra kelios vyriausybės įstaigos, įskaitant administracijos komisaro ir jo pavaduotojo biurą. Saugumo pajėgos uždarė teritoriją, dėl to sustojo eismas pagrindiniuose keliuose. Į įvykio vietą atvyko greitosios pagalbos automobiliai ir policija. Aptvertą vietą tyrė išminuotojų ir teismo medicinos ekspertų komandos.

Saugumo pareigūnas, norėjęs, kad jo pavardė nebūtų skelbiama, nes nėra įgaliotas kalbėti su žiniasklaida, sakė, kad 12 kūnų ir 20 sužeistųjų buvo nuvežti į netoliese esančią vyriausybės ligoninę. 

