 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Pakistanas kaltina Afganistaną dėl sienos apšaudymo ir teigia, kad reagavo apgalvotai

2025-11-06 19:45 / šaltinis: BNS
2025-11-06 19:45

Pakistanas ketvirtadienį neigė Afganistano kaltinimus, kad šis pradėjo apšaudymą pasienyje, teigdamas, kad karinius veiksmus inicijavo patys afganai. 

Pakistanas kaltina Afganistaną dėl sienos apšaudymo ir teigia, kad reagavo apgalvotai (nuotr. SCANPIX)

Pakistanas ketvirtadienį neigė Afganistano kaltinimus, kad šis pradėjo apšaudymą pasienyje, teigdamas, kad karinius veiksmus inicijavo patys afganai. 

REKLAMA
0

„Griežtai atmetame Afganistano pusės skleidžiamus teiginius dėl šiandienos incidento prie Pakistano ir Afganistano sienos Čamane“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Pakistano informacijos ministerija. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Apšaudymą pradėjo Afganistano pusė, į ką mūsų saugumo pajėgos nedelsdamos reagavo apgalvotai ir atsakingai“, – pridūrė ministerija. 

REKLAMA
REKLAMA

Incidentas įvyko abiejų šalių delegacijoms esant Turkijoje, kur vyko derybos dėl paliaubų susitarimo po kruviniausių nuo 2021 metų susirėmimų tarp šių dviejų Pietų Azijos kaimynių, kai į valdžią sugrįžo Talibanas.

Pakistanas kaltina Afganistaną ginkluotų grupuočių slėpimu, nors Talibano lyderiai šį kaltinimą atmeta. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų