Pranešimas pasirodė praėjus kelioms dienoms po Mekos gynybos aljanso šalių – Pakistano, Saudo Arabijos ir Turkijos – susitikimo. Šios šalys rugpjūtį pasirašė NATO pavyzdžio paktą, pasižadėdamos padėti viena kitai užpuolimo atveju.
Pakistano kariuomenės žiniasklaidos skyrius paskelbė karių išlydėtuvių ceremonijos nuotraukas. Skelbiama, kad šie kariai „vykdys jiems paskirtas pareigas Saudo Arabijos teritorijoje, vadovaudamiesi sutartais įsipareigojimais ir nustatyta gynybos bendradarbiavimo sistema“.
„Šis dislokavimas prisidės prie tolesnio Karalystės gynybinių pajėgumų stiprinimo, atsižvelgiant į kylančias saugumo problemas“, – priduriama pranešime.
Ceremonijoje Ravalpindyje dalyvavo Saudo Arabijos ambasadorius ir įtakingos Pakistano kariuomenės vadas Asimas Muniras.
Praėjusį mėnesį Pakistano užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad šalis turi dislokavusi „nemažas“ pajėgas Saudo Arabijoje, atliekančias gynybinį vaidmenį.
Saudo Arabija nuolat susiduria su Jemeno husių išpuoliais – ši grupuotė atakuoja miestus, naftos objektus ir laivybą nuo liepos, kai suintensyvėjo kovos Jemeno pilietiniame kare.
Penktadienį Islamabade vykusiame Mekos pakto susitikime trijų šalių užsienio reikalų ir gynybos ministrai pasmerkė pasikartojančius husių išpuolius prieš Saudo Arabiją ir pažadėjo glaudesnį karinį bendradarbiavimą.
Numušus į Saudo Arabijos sostinę Rijadą skriejusią balistinę raketą, sekmadienį su husiais kovojanti Saudo Arabijos vadovaujama koalicija įspėjo civilius evakuotis iš Jemeno Ras Isos uosto prieš numatomus smūgius.
Irano remiami husiai savo ruožtu pagrasino virtinei Saudo Arabijos taikinių atsakomaisiais smūgiais.
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