Pastarosiomis savaitėmis koalicija ne kartą skelbė panašius perspėjimus, ragindama husių kontroliuojamų teritorijų gyventojus evakuotis prieš numatomus smūgius.
„Koalicijos jungtinių pajėgų vadovybė ragina civilius gyventojus dėl jų pačių saugumo evakuotis iš Ras Isos uosto, pažymėto pridėtame žemėlapyje“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė koalicijos atstovas Turki al-Malki, kartu paskelbęs uosto nuotrauką.
Po kelių minučių husiai pagrasino atsakomaisiais smūgiais Saudo Arabijos uostams Raudonosios jūros pakrantėje, įskaitant Džidos uostą.
Keliomis valandomis anksčiau koalicija pranešė numušusi balistinę raketą, nukreiptą į Saudo Arabijos sostinę Rijadą.
Jemeno husiai beveik kasdien atakuoja Saudo Arabiją, atsakydami į smūgius jų kontroliuojamoms teritorijoms.
Saudo Arabijos vadovaujama koalicija remia tarptautiniu mastu pripažintą Jemeno vyriausybę ilgai trunkančiame pilietiniame kare, kuris po kelerius metus trukusios santykinės ramybės vėl įsiplieskė šių metų liepą.
Anksčiau koalicija pranešė sunaikinusi husių karinius objektus, naudotus atakoms Jemene ir Saudo Arabijoje rengti, taip pat kelti grėsmę laivybos laisvei pietinėje Raudonosios jūros dalyje ir Bab al Mandebo sąsiauryje.
Lapkričio pradžioje Jemeno vyriausybės pajėgos pasitraukė iš teritorijų netoli strategiškai svarbaus Bab al Mandebo sąsiaurio prie Raudonosios jūros, užleisdamos dalį teritorijos po plataus masto husių puolimo.
Saudo Arabijos vadovaujama koalicija į konfliktą prieš husius įsitraukė 2015 m., kai šie užėmė Jemeno sostinę Saną. Pilietinis karas Jemene sukėlė vieną didžiausių humanitarinių krizių pasaulyje.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.