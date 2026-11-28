Saudo Arabijos vadovaujama koalicija, remianti tarptautiniu mastu pripažintą Jemeno vyriausybę, reguliariai bombarduoja Irano remiamos grupuotės kontroliuojamas teritorijas nuo tada, kai vasarą Jemene vėl įsiplieskė pilietinis karas.
Atsakydami į tai, husių kovotojai kone kasdien atakuoja naftos turtingą karalystę, smogdami energetikos objektams, oro uostams ir Rijado finansiniam rajonui.
„Oro gynybos pajėgos perėmė ir sunaikino sparnuotąją raketą, kurią husių kovotojai teroristai paleido link Rijado regiono“, – socialiniame tinkle „X“ pranešė Saudo Arabijos koalicijos atstovas spaudai Turki Al-Malki.
Tuo metu husių naujienų agentūra „Saba“ pranešė apie Saudo Arabijos ataką prieš Jemeno sostinę Saną, kurią kontroliuoja kovotojai.
„Buvo apgadinti aštuoni namai ir trys parduotuvės, kai priešiškos Saudo Arabijos pajėgos smogė Bir Abu Šamlaho gyvenamajam kvartalui Sanos Al Tahriro rajone“, – pranešė „Saba“ platformoje „Telegram“.
Pasak husių žiniasklaidos priemonės „Almasirah“, per šį išpuolį buvo sužeista 13 žmonių.
Vėliau šeštadienį koalicija pranešė, kad jos pajėgos perėmė balistines raketas, kurias husiai paleido į pietinę Saudo Arabijos dalį, kur civilinės gynybos agentūra buvo paskelbusi perspėjimus apie oro pavojų.
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