Pranešime nurodoma, kad kariai savo užduotis vykdys Saudo Arabijos teritorijoje pagal galiojančius bendradarbiavimo gynybos srityje susitarimus.
Kariuomenė neatskleidė, kiek karių bus išsiųsta, kokias konkrečias užduotis jie vykdys ir kiek laiko truks jų dislokavimas.
Šis pranešimas paskelbtas praėjus dviem dienoms po to, kai Pakistano, Turkijos ir Saudo Arabijos gynybos ir kariuomenės atstovai susitiko Islamabade ir dar kartą patvirtino paramą Saudo Arabijai pagal trišalį susitarimą, kuriame numatyta, kad vienos iš šalių užpuolimas laikomas visų trijų užpuolimu.
Trys šalys taip pat išreiškė paramą diplomatinėms pastangoms mažinti įtampą regione.
Pakistanas, Saudo Arabija ir Turkija rugpjūčio 7 d. pasirašė Mekos bendros gynybos susitarimą, kuriame numatyta, kad vienos iš šalių užpuolimas bus laikomas visų trijų užpuolimu. Šalys pabrėžė, kad susitarimas yra gynybinio pobūdžio ir nėra nukreiptas prieš jokią konkrečią valstybę.
Pakistanas ne kartą pareiškė, kad trišalis gynybos susitarimas nėra nukreiptas prieš jokią šalį, įskaitant kaimyninį Iraną
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