Okupantai naktį Sumuose atakavo mokyklą

Apie vidurnaktį dronai pataikė į vienos iš miesto mokymo įstaigų teritoriją. Mokyklos pastatai buvo smarkiai apgadinti ir iš dalies sunaikinti, viename iš jų kilo gaisras.
Gelbėtojai greitai užgesino visus gaisro židinius ir apžiūrėjo smūgio vietą.
Smūgio banga apgadino transporto priemones, taip pat išdaužė langus netoliese esančiuose daugiabučiuose namuose.
