  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Užsienis > Europa

Nustatytos 5 mln. Holokausto aukų tapatybės

2025-11-04 22:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 22:19

Izraelio memorialas „Jad Vašem“ paskelbė po septynis dešimtmečius trukusio tyrimo ir dokumentų rinkimo pasiekęs svarbią gairę: nustatęs 5 mln. žydų aukų, nužudytų per nacių Vokietijos vykdytą holokaustą, vardus ir pavardes.

Žydų bendruomenė BNS Foto

Izraelio memorialas „Jad Vašem“ paskelbė po septynis dešimtmečius trukusio tyrimo ir dokumentų rinkimo pasiekęs svarbią gairę: nustatęs 5 mln. žydų aukų, nužudytų per nacių Vokietijos vykdytą holokaustą, vardus ir pavardes.

0

Šie vardai skelbiami memorialo „Jad Vašem“ centrinėje duomenų bazėje, kuri yra prieinama internete šešiomis kalbomis, rašoma institucijos pranešime.

Archyve taip pat saugomi šimtai tūkstančių atskirų „Liudijimų puslapių“, kuriuose užfiksuotas aukų gyvenimas ir likimas. Šie dokumentai padeda daugeliui šeimų surasti dingusius artimuosius ir įamžinti savo mylimuosius.

Apie vieno milijono Holokausto aukų tapatybė tebėra nenustatyta ir „daugelis jų greičiausiai liks neatpažintos amžinai“, pirmadienį paskelbė oficialusis Izraelio Holokausto atminimo ir tyrimų centras „Jad Vašem“.

Dabar mokslininkai dirbtinio intelekto ir mašininio mokymosi priemonių padedami mėgina nustatyti dar 250 tūkst. žuvusiųjų vardų.

„5 milijonų vardų yra tiek svarbi gairė, tiek priminimas, kad turime neįvykdytą pareigą“, – sakė memorialo „Jad Vašem“ pirmininkas Danis Dayanas.

„Už kiekvieno vardo slypi svarbus gyvenimas – tai vaikas, kuris niekada neužaugo, tėvas, kuris niekada negrįžo namo, balsas, kuris buvo amžinai nutildytas. Mūsų moralinė pareiga yra užtikrinti, kad kiekviena auka būtų prisiminta, kad niekas neliktų pamirštas beveidėje tamsoje.“

