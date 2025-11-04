 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Norvegijos turto fondas atmeta susitarimą dėl 1 trln. dolerių vertės „Tesla“ atlygio Muskui

2025-11-04 14:39 / šaltinis: ELTA
2025-11-04 14:39

Norvegijos valstybinis turto fondas, vienas iš 10 didžiausių bendrovės „Tesla“ akcininkų, antradienį pareiškė, kad balsuos prieš elektromobilių gamintojo siūlomą darbo užmokesčio vadovui Elonui Muskui paketą, kurio vertė gali viršyti 1 trln. JAV dolerių.

Elonas Muskas (nuotr. SCANPIX)

1

„Tesla“ akcininkai šį atlygio paketą svarstys ketvirtadienį per susirinkimą Ostine (Teksaso valstija).

„Nors palankiai vertiname reikšmingą vertę, sukurtą vizionierišku E. Musko vadovavimu, mums kelia nerimą bendras atlygio dydis, akcijų praskiedimas ir priemonių mažinti priklausomybei nuo vieno svarbaus asmens trūkumas – tai atitinka mūsų nuostatas dėl atlyginimų vadovams“, – rašoma „Norges Bank Investment Management“ interneto svetainėje.

Akcijų praskiedimas įvyksta tada, kai įmonė išleidžia naujas akcijas ir dėl to esamų akcininkų dalis bendroje įmonės nuosavybėje sumažėja.

„Mes ir toliau sieksime konstruktyvaus dialogo su „Tesla“ šia ir kitomis temomis“, – teigiama joje.

Didžiausias pasaulyje 2,1 trln. JAV dolerių vertės valstybinis fondas birželio 30 d. turėjo 1,14 proc. bendrovės „Tesla“ akcijų.

Pagal siūlomą atlyginimų paketą E. Muskui – jau dabar turtingiausiam pasaulio žmogui – gali būti suteikta iki 12 proc. visų papildomų „Tesla“ akcijų, jei bus pasiekti tam tikri svarbiausi tikslai.

Sandoris priklauso nuo to, ar iki 2035 m. „Tesla“ rinkos kapitalizacija bus ne mažesnė kaip 8,5 trln. JAV dolerių. Šiuo metu bendrovės vertė siekia 1,0 trln. JAV dolerių.

Norvegijos fondas jau balsavo prieš ankstesnį maždaug 55,8 mlrd. dolerių vertės E. Musko atlyginimo paketą. Šiam susitarimui pritarė akcininkai, tačiau Delavero teismas pernai jį panaikino. „Tesla“ apskundė šį sprendimą.

