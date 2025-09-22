Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Aš tavęs pasiilgau“: susitaikė Trumpas ir Muskas

2025-09-22 08:47 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Andrius Jakimčuk
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-22 08:47

Donaldas Trumpas ir Elonas Muskas sėdėjo kartu per Charlie Kirko laidotuves, o po to socialiniuose tinkluose paskelbė nuotrauką su užrašu „Dėl Charlio“.

Donaldas Trumpas ir Elonas Muskas (nuotr. Telegram)
8

Donaldas Trumpas ir Elonas Muskas sėdėjo kartu per Charlie Kirko laidotuves, o po to socialiniuose tinkluose paskelbė nuotrauką su užrašu „Dėl Charlio“.

REKLAMA
3

Anksčiau E. Muskas ir D. Trumpas smarkiai susipyko, o po to atrodė, kad jų keliai galutinai išsiskyrė. Jų draugiški santykiai baigėsi viešu skandalu ir Elono Musko pasitraukimu iš politikos. Britų „Daily Mail“ paskelbė Trumpo ir Elono Musko pokalbio per Charlio Kirko laidotuves transkripciją. Ją parengė „skaitytoja iš lūpų“ Nikola Hikling.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JAV prezidentas pirmiausia paklausė E. Musko: „Kaip reikalai?“, o tada pridūrė: „Elonai, girdėjau, kad norėjai pasikalbėti“. 

REKLAMA
REKLAMA

Prie pokalbio prisijungė UFC prezidentas Danas White’as, o D. Trumpas pasiūlė: „Pabandykime išsiaiškinti, kaip grįžti į teisingą kelią“.

REKLAMA

E. Muskas atsakė linktelėdamas galva, po to D. Trumpas paspaudė jam ranką ir pasakė: „Aš tavęs pasiilgau“.

Charlie Kirko laidotuvės
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Charlie Kirko laidotuvės

Donaldas Trumpas nužudytą konservatorių žvaigždę Charlie Kirką pavadino savo kartos milžinu

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nužudytą konservatorių aktyvistą Charlie Kirką sekmadienį jo pagerbimo ceremonijoje pavadino savo kartos milžinu.

REKLAMA
REKLAMA

„Mažiau nei prieš dvi savaites iš mūsų šalies buvo atimtas vienas ryškiausių mūsų laikų šviesulių. Savo kartos milžinas ir, visų pirma, atsidavęs vyras, tėvas, sūnus, krikščionis ir patriotas“, – susirinkusiai miniai pasakė D. Trumpas.

31 metų Ch. Kirkas buvo nušautas rugsėjo 10 dieną, kai dalyvavo viename renginyje Jutos universiteto miestelyje. Jo nužudymas sukėlė aršias diskusijas apie smurtą, padorumą ir žodžio laisvę gilaus politinio susiskaldymo eroje. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Grandioziniame renginyje su krikščioniška retorika ir pagyromis vyrui, kurį daugelis kalbėjusiųjų vadino kankiniu, 79 metų respublikonų prezidentas sakė, jog Ch. Kirkas buvo nužudytas „todėl, kad pasisakydavo už laisvę ir teisingumą“, už „Dievą ir šalį, (...) ir sveiką protą“.

Renginys, kuriame taip pat dalyvavo daug D. Trumpo administracijos pareigūnų, sulaukė didžiulio dėmesio, saugumas buvo itin sustiprintas, o kai kurios JAV žiniasklaidos priemonės lygino jį su valstybinėmis laidotuvėmis.

REKLAMA

Prieš D. Trumpo kalbą dešimtims tūkstančių susirinkusiųjų kalbėjo tokie pareigūnai kaip viceprezidentas J. D. Vance'as, valstybės sekretorius Marco Rubio ir gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas.

„Galvojote, kad galit nužudyti Charlie Kirką? Jūs padarėt jį nemirtingą“, – sakė D. Trumpo patarėjas Stephenas Milleris. Jis žadėjo „išgelbėti šią civilizaciją, išgelbėti Vakarus“.

REKLAMA

Tarp kitų kalbėtojų buvo dešiniojo sparno žiniasklaidos veidas Tuckeris Carlsonas, Baltųjų rūmų personalo vadovė Susan Wiles, Nacionalinės žvalgybos direktorė Tulsi Gabbard.

Renginio šeimininkė buvo Ch. Kirko įkurta įtakinga jaunimo veiksmų kampanijos grupė „Turning Point USA“, kuriai dabar vadovauja jo našlė Erika Kirk. Ji taip pat kalbėjo ceremonijoje.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tas jaunuolis, aš jam atleidžiu“, – pasakė E. Kirk, turėdama galvoje įtariamą vyro žudiką, 22 metų Tylerį Robinsoną. Tokį jos gestą minia palydėjo ovacijomis.

Valstijos pareigūnai apkaltino T. Robinsoną žmogžudyste ir siekia jam mirties bausmės.

Sekmadienio renginyje D. Trumpas sėdėjo šalia milijardieriaus Elono Musko. Šis, trumpai pavadovavęs vadinamajam Vyriausybės efektyvumo departamentui (DOGE) susipyko su prezidentu ir pasitraukė iš administracijos, bet sekmadienį abu vyrai kalbėjosi.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
jo, burkuoja balandėliai
jo, burkuoja balandėliai
2025-09-22 08:55
Bjauriausia, kai du narcizai turi daug pinigų ir dėl to gali sušikti daugybę gyvenimų.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų