Kalendorius
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Norvegijoje buvęs JAV ambasados apsaugininkas teisiamas už šnipinėjimą Rusijai ir Iranui

2025-08-20 19:17 / šaltinis: BNS
2025-08-20 19:17

Norvegijoje trečiadienį prieš teismą stojo JAV ambasadoje Osle apsaugininku dirbęs norvegas, kaltinamas informacijos perdavimu Rusijos ir Irano žvalgybai, pranešė norvegų žiniasklaida.

Norvegijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Norvegijoje trečiadienį prieš teismą stojo JAV ambasadoje Osle apsaugininku dirbęs norvegas, kaltinamas informacijos perdavimu Rusijos ir Irano žvalgybai, pranešė norvegų žiniasklaida.

REKLAMA
0

Apie 28–30 metų amžiaus vyras kaltinamas tuo, kad, kaip rašoma kaltinamajame akte, nuo 2024 metų kovo iki lapkričio 20 dienos, kai buvo suimtas, teikė informaciją apie ambasados veiklą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Už tai jis gavo atlygį eurais ir bitkoinais.

Jis kaltinamas tuo, kad rusams, iraniečiams arba abiem šioms šalims perdavė diplomatų, ambasados darbuotojų ir jų šeimos narių kontaktinius duomenis.

REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat kaltinamas tuo, kad perdavė ambasados naudojamų automobilių diplomatinius numerius.

Kaltinamajame akte taip pat teigiama, kad jis perdavė ambasados pastato planus, saugumo tvarką ir Norvegijos žvalgybos tarnybos naudojamų kurjerių sąrašą.

REKLAMA

Pirmąją teismo dieną prokurorai pateikė įrodymus – elektroninį laišką Rusijos ambasadai, kuriame vyras parašė turįs „informacijos, kuri gali būti jums naudinga“, pranešė visuomeninis transliuotojas NRK.

Teismo procesas truks aštuonias dienas.

„Jis pripažįsta bylos faktus, bet neigia baudžiamąją atsakomybę. Jis apgailestauja dėl savo veiksmų, bet jis nėra šnipas“, – naujienų agentūrai NTB sakė kaltinamojo advokatė Inger Zadig.

Jei bus pripažintas kaltu, jam gali grėsti iki 21 metų kalėjimo, naujienų agentūrai AFP liepą sakė prokuratūra.

Norvegijos žvalgybos tarnyba Rusiją, Iraną ir Kiniją nuolat vadina didžiausiomis grėsmėmis šaliai šnipinėjimo srityje.

NATO narė Norvegija Arktyje turi sausumos sieną su Rusija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų