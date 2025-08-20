Norvegijoje buvęs JAV ambasados apsaugininkas teisiamas už šnipinėjimą Rusijai ir Iranui

Apie 28–30 metų amžiaus vyras kaltinamas tuo, kad, kaip rašoma kaltinamajame akte, nuo 2024 metų kovo iki lapkričio 20 dienos, kai buvo suimtas, teikė informaciją apie ambasados veiklą.
Už tai jis gavo atlygį eurais ir bitkoinais.
Jis kaltinamas tuo, kad rusams, iraniečiams arba abiem šioms šalims perdavė diplomatų, ambasados darbuotojų ir jų šeimos narių kontaktinius duomenis.
Jis taip pat kaltinamas tuo, kad perdavė ambasados naudojamų automobilių diplomatinius numerius.
Kaltinamajame akte taip pat teigiama, kad jis perdavė ambasados pastato planus, saugumo tvarką ir Norvegijos žvalgybos tarnybos naudojamų kurjerių sąrašą.
Pirmąją teismo dieną prokurorai pateikė įrodymus – elektroninį laišką Rusijos ambasadai, kuriame vyras parašė turįs „informacijos, kuri gali būti jums naudinga“, pranešė visuomeninis transliuotojas NRK.
Teismo procesas truks aštuonias dienas.
„Jis pripažįsta bylos faktus, bet neigia baudžiamąją atsakomybę. Jis apgailestauja dėl savo veiksmų, bet jis nėra šnipas“, – naujienų agentūrai NTB sakė kaltinamojo advokatė Inger Zadig.
Jei bus pripažintas kaltu, jam gali grėsti iki 21 metų kalėjimo, naujienų agentūrai AFP liepą sakė prokuratūra.
Norvegijos žvalgybos tarnyba Rusiją, Iraną ir Kiniją nuolat vadina didžiausiomis grėsmėmis šaliai šnipinėjimo srityje.
NATO narė Norvegija Arktyje turi sausumos sieną su Rusija.
