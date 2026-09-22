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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Niujorke bręsta svarbus susitikimas: Lavrovas planuoja akis į akį susitikti su Rubio

2026-09-22 13:07 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-09-22 13:07
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Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas planuoja Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos bendrųjų debatų kuluaruose Niujorke susitikti su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio. Apie tai antradienį pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasi Užsienio reikalų ministerijos atstovu spaudai Maskvoje.

Sergejus Lavrovas EPA
GALERIJA (13)

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas planuoja Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos bendrųjų debatų kuluaruose Niujorke susitikti su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio. Apie tai antradienį pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS, remdamasi Užsienio reikalų ministerijos atstovu spaudai Maskvoje.

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Pasak ministerijos atstovo spaudai, dvišaliai pokalbiai numatyti trečiadienį. Daugiau informacijos jis nepateikė. JAV pusė susitikimo kol kas nepatvirtino.

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Rusijos ir JAV santykiai

Vašingtono ir Maskvos santykiai tebėra įtempti, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra gyręsis gerais santykiais su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.

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S. Lavrovas ir M. Rubio pastarąjį kartą kalbėjosi liepą per Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) užsienio reikalų ministrų susitikimą Maniloje.

Rusijos vyriausybė tą susitikimą plačiai viešino, tačiau jis truko vos 35 minutes ir nepadėjo suartinti pozicijų pagrindiniu ginčo klausimu – dėl Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą.

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