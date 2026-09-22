Niujorke bręsta svarbus susitikimas: Lavrovas planuoja akis į akį susitikti su Rubio

Pasak ministerijos atstovo spaudai, dvišaliai pokalbiai numatyti trečiadienį. Daugiau informacijos jis nepateikė. JAV pusė susitikimo kol kas nepatvirtino.
Rusijos ir JAV santykiai
Vašingtono ir Maskvos santykiai tebėra įtempti, nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas yra gyręsis gerais santykiais su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
S. Lavrovas ir M. Rubio pastarąjį kartą kalbėjosi liepą per Pietryčių Azijos valstybių asociacijos (ASEAN) užsienio reikalų ministrų susitikimą Maniloje.
Rusijos vyriausybė tą susitikimą plačiai viešino, tačiau jis truko vos 35 minutes ir nepadėjo suartinti pozicijų pagrindiniu ginčo klausimu – dėl Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą.
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