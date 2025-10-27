Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Netikėti svečiai Baltarusijoje: pasirodo, jau ne pirmą sykį

2025-10-27 15:43 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-10-27 15:43

Dar vienas Libijos nacionalinės armijos (LNA) specialiųjų pajėgų būrys atvyko į Baltarusiją mokytis karo meno, skelbiama „Zerkalo“. „Facebook“ pasirodė vaizdo įrašas, kuriame ginkluoti libiečiai eina keliu, beržų apsupty.

Vaizdo įrašą su Libijos specialiųjų pajėgų kariais Baltarusijoje paskelbė organizacija „Judėjimas pagrindinio štabo paramai“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Specialiosios pajėgos iš Benino regiono poligone Baltarusijoje. Tegul Alachas saugo mudžahedų sūnus, generolą leitenantą Vanisą Bukhamadą. Sėkmės jo žmonėms“, – rašoma po vaizdo įrašu.

Spalio 21 d. Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka susitiko su Libijos nacionalinės armijos vado pavaduotoju Sadamu Khalifa Haftaru. Tai feldmaršalo Khalifos Haftaro sūnus – su juo A. Lukašenka derėjosi ir vasario mėnesį.

Zerkalo“ skelbiama, kad Libijos specialiosios pajėgos ne pirmą kartą mokosi Baltarusijoje. Buvo pranešta, kad ten treniravosi 36-asis LNA specialiosios paskirties batalionas, o šių metų rugsėjį mokymus baigė Libijos kariuomenės 87-ojo greitojo reagavimo bataliono grupė.

Karas Libijoje

Libija stengiasi atsigauti po ilgus metus trunkančio konflikto, kuris prasidėjo po 2011 m. įvykusio NATO remiamo perversmo, kurio metu buvo nuverstas ilgametis diktatorius Moameris Kadhafis.

Šalis tebėra susiskaldžiusi – vakaruose ją valdo  JT pripažinta A. Dbeibaho vadovaujama Nacionalinė vienybės vyriausybė (NVV), o rytuose – karinio diktatoriaus Khalifos Haftaro remiama opozicinė valdžia, kurią palaiko Rusija.

Praėjusių metų balandį buvo įvykdytas išpuolis prieš A. Dbeibaho sūnėno ir patarėjo Ibrahimo Dbeibaho namus ir biurą Tripolyje, tačiau anuomet niekas nenukentėjo.

O 2021 m. viename iš Tripolio greitkelių buvo nesėkmingai pasikėsinta į tuometinės Nacionalinės vienybės vyriausybės vidaus reikalų ministro Fathi Bashaghos gyvybę.

Dėl užsitęsusių karų – migrantų antplūdis į Graikiją

Vasarą Graikija trims mėnesiams sustabdė migrantų, jūra atvykstančių iš Šiaurės Afrikos, prieglobsčio prašymų nagrinėjimą. Neteisėtų migrantų antplūdį iš Libijos vyriausybė pavadino „invazija“. 

Po dviejų dienų debatų parlamentas penktadienį balsavo už atitinkamą įstatymą, jam pritarė 177 iš 293 įstatymų leidėjų. Dabar valdžios institucijos galės sulaikyti prieglobsčio prašytojus stovyklose iki 18 mėnesių. Įstatymo projektą daugiausia palaikė konservatorių ir kraštutinių dešiniųjų įstatymų leidėjai. 

Graikijos ministras pirmininkas Kyriakas Mitsotakis sakė, kad „priimtas sunkus, bet absoliučiai būtinas sprendimas“.

„Sprendimas siunčia aiškią žinią (…) prekybos žmonėmis tinklams: Graikija nėra atviras tranzito kelias. Kelionė pavojinga, rezultatas neaiškus, kontrabandininkams sumokėti pinigai galiausiai iššvaistyti“, – Vokietijos bulvariniam laikraščiui „Bild“ penktadienį sakė K. Mitsotakis. 

Graikijos migracijos ministerijos duomenimis, šiais metais šalį pasiekė daugiau nei 14 tūkst. migrantų, pastarosiomis dienomis iš Libijos jų atvyko daugiau nei 2000. 

Migrantai daugiausia plūsta į Kretą – K. Mitsotakio gimtąją salą ir vieną iš populiariausių kelionių krypčių Graikijoje.  

„Visi neteisėtai atvykstantys migrantai bus suimti ir sulaikyti“, – šią savaitę parlamentui sakė ministras pirmininkas. 

„Graikija negali priimti laivų su 1000 žmonių per dieną“, – „Skai TV“ sakė migracijos ministras Thanas Plevris ir pridūrė, kad šalis imsis „drakoniškos“ elgesio su migrantais politikos peržiūros. 

„Graikijos migracijos ministerija nėra viešbutis“, – pareiškė ministras ir pridūrė, kad niekam nebus leista „neteisėtai atvykti, prašyti prieglobsčio ir gauti pašalpas, tris patiekalus per dieną bei pastogę – visa tai Graikijos ir Europos mokesčių mokėtojų sąskaita“.

Pasak migracijos ministerijos, nuo metų pradžios Kretoje išsilaipino apie 8000 žmonių. 

T. Plevris, buvęs kraštutinių dešiniųjų partijos LAOS, o dabar K. Mitsotakio Naujosios demokratijos partijos, narys, šį pastarojo meto antplūdį pavadino „invazija iš Šiaurės Afrikos“. 

Penktadienį jis parlamente sakė, kad iš daugiau nei 500 žmonių, neseniai pasiekusių Kretą, didžioji dauguma yra jauni vyrai egiptiečiai, neturintys teisės į prieglobstį. 

