Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Netanyahu: 20 įkaitų yra gyvi

2025-10-10 17:16 / šaltinis: ELTA
2025-10-10 17:16

Izraelio premjero Benjamino Netanyahu duomenimis, iš Gazos Ruože laikomų izraeliečių įkaitų 20 dar yra gyvi. 28 pagrobtųjų – nebegyvi, penktadienį kalbėdamas per televiziją pareiškė vyriausybės vadovas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Izraelio premjero Benjamino Netanyahu duomenimis, iš Gazos Ruože laikomų izraeliečių įkaitų 20 dar yra gyvi. 28 pagrobtųjų – nebegyvi, penktadienį kalbėdamas per televiziją pareiškė vyriausybės vadovas, kuriuo remiasi agentūra „Reuters“.

REKLAMA
0

B. Netanyahu pareiškė viltį, kad Izraelis nuo pirmadienio vakaro, kai iš Gazos Ruožo sugrįš visi gyvi ir negyvi įkaitai, galės švęsti „nacionalinio džiaugsmo dieną“.

Šią savaitę Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl paliaubų pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą ugnies nutraukimo ir įkaitų išlaisvinimo planą. Mainais į įkaitus Izraelis paleis apie 2 tūkst. palestiniečių kalinių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų