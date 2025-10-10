Netanyahu: 20 įkaitų yra gyvi

B. Netanyahu pareiškė viltį, kad Izraelis nuo pirmadienio vakaro, kai iš Gazos Ruožo sugrįš visi gyvi ir negyvi įkaitai, galės švęsti „nacionalinio džiaugsmo dieną“.
Šią savaitę Izraelis ir „Hamas“ susitarė dėl paliaubų pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą ugnies nutraukimo ir įkaitų išlaisvinimo planą. Mainais į įkaitus Izraelis paleis apie 2 tūkst. palestiniečių kalinių.
