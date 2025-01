Nerimą keliantis karo scenarijus ant ES slenksčio: pirmasis taikinys – Baltijos šalys?

Apie tai apžvalgoje rašo leidinys „Focus“.

Europa ruošiasi galimam karui

Europos valstybės griežtina saugumo priemones, besibaiminančios galimo konflikto su Rusija. Pastaruoju metu Europos valstybių lyderiai ir gynybos pareigūnai oficialiais pareiškimais reiškia susirūpinimą dėl galimos Maskvos agresijos grėsmės.

Kartu ES šalys imasi veiksmų, kad sustiprintų savo gynybinį potencialą. Leidinys „Focus“ apžvelgė, kaip europiečiai ruošiasi galimam karui su Rusija.

Karas su Maskva: Europos pareigūnų baimės

„Turime būti pasirengę karui ne vėliau kaip 2029 m. Turime veikti kaip atgrasymo priemonė, kad išvengtume blogiausio“, – 2024 metų birželį sakė Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistorius.

Vėliau jis pridūrė, kad Maskvai pavyko plėtoti karinę pramonę, kas reiškia, kad Rusijos ginkluotosios pajėgos tik auga, o 2026 metais jų skaičius greičiausiai išaugs iki 1,5 mln. Ši dinamika rodo, kad iki 2030 metų Rusija sudarys tinkamas sąlygas teoriniam puolimui prieš kitas valstybes, įskaitant NATO nares.

„Po kelerių metų rusai galės aplankyti kitas šalis“, – 2024-ųjų žiemą sakė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

„Jei Putinui pasiseks Ukrainoje, jo apetitas augs. Tačiau mes nebijome – mes veikiame“, – 2023 metais interviu televizijai „France24“ sakė Suomijos prezidentas Sauli Niinisto.

Šie Suomijos lyderio žodžiai aiškiai apibūdina Europos Sąjungos politinio įsitvirtinimo nuotaikas, nepaisant to, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne kartą net hipotetiškai neigė atviros karinės konfrontacijos su Europa galimybę. Be to, Kremliaus vadovas tokią Europos Sąjungos retoriką pavadino kliedesiais, kuriuos Europos lyderiai išsakė „be jokios gėdos“.

„Dabar jie be jokios gėdos skelbia, kad Rusija neva puls Europą. Na, tiesiog, kaip jūs ir aš suprantame, jie nešiojasi kažkokį kliedesį. Tuo pačiu metu jie patys pasirenka taikinius smūgiams mūsų teritorijoje, pasirinkdami, kaip jie mano, veiksmingiausias naikinimo priemones“ – praėjusią žiemą sakė V. Putinas.

Pirmasis taikinys – Baltijos šalys?

„NBC News“ analitikai apžvalginiame straipsnyje pranešė apie padėtį Europos saugumo srityje. Leidinys atskirai atkreipė dėmesį į nerimą keliančią naujojo JAV prezidento Donaldo Trumpo įgyvendinamą izoliacionizmo politiką. Tai gali sukelti situaciją, kai JAV gali neva atsisakyti apsaugoti istorinius sąjungininkus, jei juos užpuls Rusija.

Atsižvelgiant į tai iškyla klausimai dėl Baltijos regiono saugumo, jūrinių ryšių bei JAV vaidmens išlaikant NATO stabilumą.

Daugelio karo analitikų nuomone, labiausiai pažeidžiamu regionu išlieka Suvalkų koridorius – retai apgyvendinta teritorija Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, jungianti Kaliningradą ir Kremliaus sąjungininkę Baltarusiją. Todėl didžiausias pastangas gynybai stiprinti deda Baltijos šalys, atsidūrusios galimo konflikto priešakinėse linijose.

Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos gynybos ministrai 2024 metų rugsėjo pabaigoje susitiko Daugpilyje aptarti projekto „Baltijos gynybos linijos“ finansavimo iš ES biudžeto. Ši iniciatyva, skirta NATO rytinėms sienoms stiprinti, jau pradėjo formuotis.

Projektą sudaro gynybiniai statiniai, kuriuose yra betoninės prieštankinės konstrukcijos, grioviai, spygliuotos vielos užtvarai, bunkeriai. Pavyzdžiui, Estijoje statybos vyks trimis etapais: pirmaisiais dviem etapais bus sukurta 40 atramos punktų ir 12 sandėliavimo aikštelių, o trečiajame etape planuojama pastatyti dar aštuonis punktus.

Lietuva savo ruožtu pradėjo plataus masto darbus kuriant įtvirtinimus pasienyje su Kaliningrado sritimi. Šiomis priemonėmis siekiama sulėtinti galimą Rusijos karių veržimąsi agresijos atveju.

Gynybos finansavimas regione taip pat gerokai padidintas. Pavyzdžiui, Lietuva karinėms reikmėms žada skirti rekordinius 5 procentus savo BVP – tai būtų didžiausias rodiklis tarp NATO šalių. Šiais veiksmais siekiama ne tik didinti gynybinį pasirengimą, bet ir parodyti NATO sąjungininkams ketinimų kovojant su galima agresija rimtumą.

Be to, 2023 metais buvo priimtas sprendimas Lietuvoje dislokuoti 4800 karių Vokietijos brigadą. B. Pistoriaus teigimu, šis žingsnis yra ne tik atsakas į dabartines Rusijos grėsmes, bet ir istorinis momentas, nes „tai pirmas kartas, kai Vokietija nuolat dislokuoja karius už savo sienų“.

Kalbant apie Latviją, šalies gynybos ministras Andris Sprūds teigia, kad artimiausiais metais šalyje bus dislokuota apie 5000 NATO karių. Buvo pažymėta, kad Kanados vadovaujama Aljanso kovinė grupė bus išplėsta iki daugianacionalinės brigados lygio. Taigi iki 2026 metų brigada pasieks pilną kovinę parengtį ir turės apie 3500 karių, o kartu su kitomis sąjungininkų pajėgomis per artimiausius dvejus metus bendras kontingentas pasieks 5000 žmonių.

Lenkijos „Rytų skydas“

Atsižvelgdama į didėjančią įtampą prie rytinių Europos sienų, Lenkija aktyviai įgyvendina ambicingą „Rytų skydo“ programą, kuria siekiama stiprinti nacionalinį saugumą ir apsaugoti sienas su Rusija.

Ši iniciatyva yra vienas pagrindinių ilgalaikės šalies gynybos infrastruktūros stiprinimo strategijos elementų.

Rytų skydo programa siekiama:

Šiuolaikinės gynybos infrastruktūros sukūrimo prie rytinės Lenkijos sienos.

Saugumo nuo galimų Rusijos ir Baltarusijos grėsmių užtikrinimo.

Kontrolės stiprinimo pasienyje su Ukraina, siekiant užkirsti kelią galimiems destabilizuojantiems veiksniams.

Įgyvendinant projektą planuojama pastatyti įtvirtinimų tinklą, įskaitant bunkerius, inžinerines užtvaras ir aukštųjų technologijų stebėjimo sistemas. Ypatingas dėmesys skiriamas šiuolaikinių technologijų, tokių kaip bepiločiai orlaiviai, termokameros, ankstyvo aptikimo sistemos, naudojimui.

Nuo 2024 metų pradžios jau pradėtos užtvarų ir stebėjimo sistemų statybos pasienyje su Rusijos Kaliningrado sritimi. Pagrindinės pastangos sutelktos į gamtinių kliūčių, tokių kaip pylimai ir prieštankiniai grioviai, kūrimą, taip pat į vaizdo stebėjimo sistemų, su galimybe automatiškai analizuoti duomenis, įrengimą.

Pasienyje su Baltarusija įgyvendinamas inžinerinio barjero projektas, leidžiantis efektyviai atremti bandymus nelegaliai kirsti sieną. Tai ypač svarbu hibridinių grėsmių, įskaitant Minsko įkvėptas migracijos krizes, kontekste.

Stipriausios sausumos pajėgos Europoje

Prasidėjus plataus masto karui Ukrainoje, Lenkija rimtai sustiprino savo gynybos politiką. Nors šalies gynybos ministras Mariuszas Blaszczakas, pernai paskelbęs apie ketinimą sukurti „galingiausią sausumos kariuomenę Europoje“, dabar yra opozicijoje, naujoji vyriausybė tęsia šį ambicingą planą.

Lenkija tapo NATO lydere pagal išlaidas gynybai procentais nuo BVP. 2024 metais Varšuva gynybai išleido 4,12 proc. BVP, o 2025 metais planuoja išleisti beveik 5 proc. Tai rekordiniai Aljanso skaičiai.

Taip pat, kaip teigia „BBC News“ tarnyba, augant įtampai Europoje, Lenkija jau turi trečią pagal dydį NATO kariuomenę, nusileidžiančią tik JAV ir Turkijai.

NATO kontingentas Europoje

Po Rusijos invazijos į Ukrainą 2022 m., Europos NATO šalys pradėjo didelio masto savo gynybos pajėgumų stiprinimo darbus. Tačiau ekspertai pastebi, kad jau kelis dešimtmečius Europos kariuomenės išgyvena karių skaičiaus, arsenalų ir karinių biudžetų mažinimo procesą, dėl kurio smarkiai sumažėjo jų kovinis pasirengimas. Naujos V. Putino režimo grėsmės fone NATO susidūrė su užduotimi kompensuoti šiuos trūkumus ir pasiruošti galimam konfliktui.

Kaip pažymėjo buvęs Didžiosios Britanijos gynybos ministras Grantas Shappsas, NATO pajėgos šiuo metu yra pertvarkos fazėje: iš „pokario“ valstybės, kuriai būdingas mažas karių skaičius, į „prieškarinę“ valstybę, kuriai reikia daug pajėgų ir modernizavimo. Tačiau dešimtmečius vykdytas karinių išlaidų ir kariuomenės mažinimas Europos šalims kelia didžiulių sunkumų.

Nuo 1990 metų pagrindinių NATO šalių ginkluotųjų pajėgų dydis Europoje buvo gerokai sumažintas. Pavyzdžiui, Prancūzija savo kariuomenę sumažino 56 proc., o dabar jos pajėgos siekia 203 850 žmonių. Didžiosios Britanijos kariuomenė iki 2025 m. gali pasiekti rekordiškai mažą 73 000 karių skaičių, o tai yra mažiausias skaičius nuo Napoleono karų.

Be to, Europos šalių mobilizacijos galimybės tebėra ribotos. Pavyzdžiui, Prancūzijai prireiktų mėnesio surinkti 20 000 karių, o Britanijai prireiktų daugiau nei 30 dienų, kad būtų dislokuota viena 20 000–30 000 karių divizija. Švedijos ir Suomijos įstojimas į NATO šiek tiek pagerino situaciją, tačiau karių įdarbinimo problema tebėra rimtas iššūkis.

Tokiomis sąlygomis kai kurios ES šalys rimtai svarstė padidinti savo ginkluotąsias pajėgas. Vokietijos kariuomenėje yra 180 000 karių, tačiau Bundesveras planuoja šį skaičių padidinti iki 230 000.

Atsižvelgdama į dabartinę situaciją, NATO imasi plataus masto priemonių savo karinei galiai Europoje sustiprinti. Vykdydama šį planą, NATO paskelbė apie papildomų 49 kovinių brigadų sukūrimą, kurių kiekvienoje bus apie 5000 karių. Taigi bendras Aljanso kovinių brigadų skaičius sieks 131. Šie daliniai užtikrins greitą reagavimą į galimus konfliktus ir bus paruošti dislokavimui per kelias dienas.

NATO pratybos Europoje

Atskirai pažymėtina, kad 2024 metais NATO surengė eilę didelio masto karinių pratybų, kurių tikslas buvo stiprinti kolektyvinę gynybą ir praktikuoti sąjungininkų sąveiką esant įvairioms grėsmėms. Šie įvykiai apėmė svarbiausius Europos ir Atlanto regionus, parodydami Aljanso pasirengimą reaguoti į iššūkius bet kur.

Ypatingas dėmesys buvo skiriamas Rytų Europai. Pratybose „Defender Europe 2024“ buvo išbandytas JAV karių pasirengimas operatyviniam dislokavimui Lenkijoje ir Baltijos šalyse. Tuo pačiu metu „Cold Response 2024“ Norvegijoje pademonstravo pasirengimą veikti Arkties sąlygomis.

Rekomendacijos ES piliečiams

Ataskaitoje apie Europos civilinį ir karinį pasirengimą, kurią parengė buvęs Suomijos prezidentas Sauli Niinisto, teigiama, kad ES buvo prastai pasirengusi tiek COVID-19 pandemijai, tiek Rusijos agresijai prieš Ukrainą. Todėl ES valstybėms narėms rekomenduojama pateikti savo piliečiams išsamias instrukcijas šiais klausimais:

Būtiniausių daiktų, įskaitant maistą, gėrimus ir vaistus, kaupimas.

Parengti evakuacijos procedūras didelio masto ekstremalioms situacijoms.

Ataskaitoje taip pat pabrėžiama, kad svarbu namuose turėti būtiniausių daiktų, tokių kaip žibintuvėliai ir baterijomis maitinami radijo imtuvai.

Pastaraisiais mėnesiais Europos Sąjungoje aštrėja diskusijos apie būtinybę ruoštis galimai karinei konfrontacijai su Rusija. 2025 metų sausį Europos gynybos komisaras Andrius Kubilius pareiškė, kad per artimiausius penkerius metus ES turėtų pasiruošti galimam karui su Rusija. Jis pabrėžė būtinybę stiprinti gynybinius pajėgumus ir atgrasyti nuo galimos agresijos.

Remiantis jo žodžiais, galima kalbėti apie Europos militarizavimą, tačiau Europos pareigūnai aptiko reikšmingą problemą. Paskelbtame Europos Komisijos dokumente teigiama, kad ES susiduria su rimtais iššūkiais gynybos inovacijų srityje, nes investicijų lygis šioje srityje išlieka ženkliai mažesnis nei JAV ir Kinijos. Todėl Europa rizikuoja atsilikti kuriant pažangias ginklų sistemas.

„Financial Times“ rašo, kad „popieriuje“ Europa disponuoja 1,9 milijono karių, tačiau tikrame kare europiečiai vargu ar sugebės išleisti daugiau nei 300 tūkst. kariškių. Bet kokiu atveju, skaičiai rodo, kad priešakyje su Rusijos Federacija yra Ukrainos kariuomenė, kuri beveik 11 metų stabdo agresiją.

Tuo pačiu metu, kaip rašo Vakarų leidiniai, kai kurie europiečių mano, kad V. Putinas blefuoja ir nedrįs leistis į atvirą karinę konfrontaciją su Europos Sąjunga, todėl karo galimybę su Rusija vertina atsargiai.