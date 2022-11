„Neleisime Putinui pavogti Kalėdų“: Kyjivas ruošiasi statyti savo eglutę

Dalis ukrainiečių tvirtino, kad šventinę nuotaiką mieste reikia sukurti, kiti aiškina, kad karo meto sąlygomis tai nėra tinkama. V. Kličko „RBK Ukraina“ pareiškė, kad bendravo su kariuomenės atstovais ir jie skatino surengti šventę sostinės centre.

„Kažkaip pakalbėjom su jais apie Naujųjų metų ir švenčių rengimą. Ir vienas iš vyrukų pasakė: „Kodėl mano vaikas turi būti be eglutės, be Naujųjų metų, be naujametės nuotaikos?“

Ukrainos sostinės meras pažymėjo, kad masinių naujamečių renginių Kyjive nebus, tačiau atšaukti Naujųjų metų ir Šv. Kalėdų niekas nesiruošia: „Negalima leisti Putinui pavogti mūsų Kalėdas. Nepaisant skirtingų nuomonių iš įvairių pusių – reikia ar nereikia – mes kreipėmės į verslą, kuris sutiko už ne biudžetines lėšas, o už asmeninis įrengti eglutę be naujamečio patoso“.

REKLAMA

V. Kličko patvirtino, kad šventinės dekoracijos bus įrengtos daugelyje miesto rajonų. Eglutės bus kelios, o viena iš jų – Sofijos aikštėje. Visa tai finansuos privatūs rėmėjai.

„Tačiau mes nusprendėme be masinių renginių, be koncertų, be prekybos maistu. Bus įrengta tik eglutė, kad primintų apie naujametę nuotaiką mūsų vaikams. Žinote, nesinori atimti iš vaikų Šventojo Nikolajaus“, – aiškino jis.

Lapkričio mėnesį paskelbus naujieną, kad Kyjive bus šventinė elgė, kuri turėtų būti nušviesta Ukrainos vėliavos spalvomis, o vietoje kalėdinės žvaigždės jos viršūnėje – nacionalinis simbolis tridantis.

Netrukus pasipylė nepatenkintų žmonių reakcija, Ukrainos prezidento tinklapyje buvo sukurta peticija, raginant atsisakyti naujametės eglutės įrengimo. Reikalavime tvirtinama, kad „šiais metais tokio pobūdžio šventė būtų netinkama“.