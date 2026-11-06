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Nelaimė Prancūzijoje: į avarija pateko vaikus vežęs autobusas, yra žuvusių

2026-11-06 12:41 / šaltinis: ELTA
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2026-11-06 12:41
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Penktadienio rytą Rytų Prancūzijoje į avariją pateko tarpmiestinis autobusas, vežęs vaikus ir paauglius į mokyklas. Per nelaimę žuvo vienas nepilnametis ir vienas jaunas suaugęs žmogus, pranešė Prancūzijos valdžios institucijos.

Autobuso avarija Prancūzijoje (nuotr. Twitter)

Penktadienio rytą Rytų Prancūzijoje į avariją pateko tarpmiestinis autobusas, vežęs vaikus ir paauglius į mokyklas. Per nelaimę žuvo vienas nepilnametis ir vienas jaunas suaugęs žmogus, pranešė Prancūzijos valdžios institucijos.

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Eno departamento prefektūra pranešė, kad žuvo vienas nepilnametis ir vienas jaunas suaugęs žmogus, o dar 16 žmonių buvo sužeisti, trys iš jų – sunkiai.

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Transporto ministras Philippe'as Tabarot platformoje „X“ pranešė vykstantis į „rimtos autobuso avarijos“ vietą netoli nedidelio Lano miestelio, kaimiškoje vietovėje į šiaurės rytus nuo Liono.

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„Netoli Lano Prancūzijoje įvyko tarpmiestinio autobuso avarija, per kurią nukentėjo daug žmonių“, – teigiama prefektūros pranešime.

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Į nelaimės vietą buvo išsiųstos skubiosios pagalbos tarnybos ir teisėsaugos pareigūnai.

Televizijos kanalas BFM TV pranešė, kad tarp keleivių buvo vaikų, keliavusių į apylinkėse esančias pagrindines mokyklas ir licėjus. Nelaimės vietoje darytoje nuotraukoje matyti, kad autobusas nuvažiavo nuo kelio ir atsidūrė griovyje.

„Visada skaudu, kai per tokią nelaimę nukenčia mūsų moksleiviai, mūsų vaikai. Aš, vyriausybė ir visa švietimo bendruomenė mintimis esame su jų šeimomis“, – lankydamasis viename Paryžiaus regiono licėjų žurnalistams sakė švietimo ministras Edouard'as Geffray

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