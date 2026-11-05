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Prancūzijoje kilęs judėjimas įkvėpė dar 1 Europos šalį: tūkstančiai išėjo į gatves

2026-11-05 14:06 / šaltinis: ELTA
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2026-11-05 14:06
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Tūkstančiai Graikijos moksleivių ir studentų ketvirtadienį išėjo į gatves reikalaudami skirti daugiau lėšų valstybiniam švietimui. Šiuos protestus įkvėpė Prancūzijoje kilęs judėjimas.

Prancūzija: moksleiviai vėl stato barikadas, Paryžiuje policija panaudojo ašarines dujas EPA
GALERIJA (9)

Tūkstančiai Graikijos moksleivių ir studentų ketvirtadienį išėjo į gatves reikalaudami skirti daugiau lėšų valstybiniam švietimui. Šiuos protestus įkvėpė Prancūzijoje kilęs judėjimas.

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1

(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Prancūzija: moksleiviai vėl stato barikadas, Paryžiuje policija panaudojo ašarines dujas

Policijos ir naujienų agentūros AFP žurnalistų duomenimis, Atėnuose ir Salonikuose demonstracijose dalyvavo apie 4 tūkst. žmonių.

„Reikalaujame didinti finansavimą, modernizuoti infrastruktūrą ir teikti finansinę paramą studentams, kuriems vis sunkiau išgyventi dėl augančių pragyvenimo išlaidų, milžiniškų būsto nuomos mokesčių ir aukštų kainų“, – sakė 22-ejų matematikos studentas Salonikuose Nikosas Alexiadis.

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Graikijos švietimo sektoriaus profesinės sąjungos ir studentų organizacijos jau seniai ragina skirti daugiau lėšų prastos būklės mokyklų pastatams atnaujinti ir papildomiems darbuotojams samdyti. Mokytojų profesinės sąjungos OLME teigimu, visoje šalyje trūksta 15 tūkst. vidurinių mokyklų mokytojų.

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Prancūzijoje šis judėjimas prasidėjo pastaraisiais mėnesiais, kai vidurinių mokyklų moksleiviai ėmė protestuoti prieš itin prastas mokymosi sąlygas.

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Tačiau protestai sutapo su plačiai paplitusiu nepasitenkinimu dėl augančių pragyvenimo išlaidų ir nelygybės. Spalio 17 d. šis nepasitenkinimas pasiekė kulminaciją, kai šalyje kilo didžiausios per daugelį metų riaušės.

„Nuo Graikijos iki Prancūzijos studentai kovoja už nemokamą valstybinį švietimą. Problemos tos pačios. Kodėl? Nes pinigai skiriami NATO ginkluotei ir karams“, – naujienų agentūrai AFP sakė 20-metė inžinerijos studentė ir išrinkta studentų atstovė Filanthi Gioni.

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Europos Sąjungos (ES) statistikos tarnybos „Eurostat“ duomenimis, 2023 m. Graikija švietimui skyrė 3,3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) – tai vienas mažiausių rodiklių Bendrijoje, gerokai atsiliekantis nuo 4,7 proc. ES vidurkio.

Graikijos vyriausybė įsipareigojo iki 2035 m. padidinti išlaidas gynybai nuo daugiau kaip 3,5 proc. iki 5 proc. BVP, kad įvykdytų NATO prisiimtą įsipareigojimą.

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