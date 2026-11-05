Prancūzijoje – nauja protestų banga: atšaukiami traukiniai, panaudotos ašarinės dujos

Keliais atvejais policija įsikišo, kad išardytų blokadas. Paryžiuje saugumo pajėgos panaudojo ašarines dujas. Dėl profesinių sąjungų inicijuoto streiko regioniniuose geležinkeliuose vėlavo ir buvo atšaukiami traukinių reisai.
„Mes ir toliau protestuojame, nes mūsų vis dar niekas negirdi“, – Strasbūre sakė 15-metė moksleivė Luce.
„Kitose šalyse pamokos trunka gerokai trumpiau, ir tai veikia“, – pridūrė ji, turėdama omenyje, kad Prancūzijoje, palyginti su kitomis šalimis, mokslo dienos yra labai ilgos.
17-metė Luna skundėsi, kad mokykloje „labai šalta“, o šildymas neveikia.
Ketvirtadienį visoje šalyje laukiama daugybės demonstracijų. Keliais atvejais institucijos uždraudė mitingus miestų centruose, siekdamos užkirsti kelią parduotuvių plėšikavimui. Per pastarųjų savaitgalių neramumus buvo apgadinta ir apiplėšta apie 3 tūkst. parduotuvių.
Tulūzoje profesinės sąjungos ketina žygiuoti per miesto centrą, nepaisydamos draudimo. Paryžiuje institucijos leido surengti demonstraciją įprastu maršrutu tarp Bastilijos ir Tautos aikščių, tačiau neleido žygiuoti per miesto centrą. Palei numatytą demonstracijos maršrutą daugelis parduotuvių vitrinas užkalė medžio plokštėmis.
Institucijos prognozuoja, kad Paryžiuje protestuose dalyvaus iki 80 tūkst. žmonių, o kituose miestuose – dar iki 700 tūkst. Profesinės sąjungos daugiausia protestuoja prieš vyriausybės taupymo planus ir reikalauja didesnių atlyginimų.
„Norime, kad iš savo darbo galėtume oriai pragyventi“, – ketvirtadienį televizijai BFM sakė CFDT profsąjungos vadovė Marylise Léon.
Vidaus reikalų ministras Laurent'as Nuñezas neseniai pripažino, kad saugumo pajėgos spalio 17 d., kai kilo iki šiol didžiausi neramumai, nesugebėjo suvaldyti padėties. Pasak jo, tuomet būta „iki tol neregėto įvairių grupių mišinio“, tarp jų – profesinės sąjungos, „Geltonųjų liemenių“ judėjimo dalyviai, radikalūs kairieji, chuliganai, nusikaltėliai ir jauni plėšikautojai.
Vis dėlto ministras atmetė galimybę keisti strategiją ar mažinti saugumo pajėgų apginklavimą.
„Saugumo pajėgos turi galėti apsiginti, kai yra puolamos“, – pabrėžė jis.
Pasak ministro, vien spalio 17 d. buvo panaudota 22 tūkst. ašarinių dujų granatų. Per neramumus daug žmonių buvo sunkiai sužeisti. Policijos inspekcija šiuo metu tiria 83 galimo neteisėto policijos smurto atvejus.
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