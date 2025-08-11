Neeilinis Putino ėjimas: Maskvoje apsilankiusiam Witkoffui įteikė apdovanojimą

V. Putinas įteikė Lenino ordino apdovanojimą Steve'ui Witkoffui per jo vizitą Maskvoje praeitą savaitę, kurio metu buvo aptariamas planas, kaip užbaigti karą Ukrainoje, BBC ir „CBS News“ informavo šaltiniai, susipažinę su šiuo klausimu.
21-erių Michaelis Glossas, kuris žuvo Ukrainoje praėjusiais metais, buvo Juliane Gallina, CŽV skaitmeninių inovacijų direktoriaus pavaduotojos, sūnus.
Pranešimai apie apdovanojimą pasirodė, kai buvo patvirtinta, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir V. Putinas susitiks penktadienį Aliaskoje aptarti Ukrainos karo ateities.
Nei Kremlius, nei Rusijos užsienio reikalų ministerija viešai nepatvirtino, kad M. Glossui buvo suteiktas Lenino ordinas, sovietmečio apdovanojimas už išskirtinius nuopelnus civilinėje srityje.
Neaišku, kas buvo padaryta su apdovanojimu. Baltieji rūmai, CŽV ir S. Witkoffas neatsakė į BBC prašymus komentuoti.
Apie M. Glosso mirtį pirmą kartą Rusijos žiniasklaida pranešė dar balandžio mėnesį.
Tą patį mėnesį CŽV pareiškime teigiama, kad M. Glossas sirgo psichikos sveikatos sutrikimais ir kad jo mirtis nėra susijusi su nacionaliniu saugumu.
Asmuo, susipažinęs su šiuo klausimu, teigė, kad M. Glossas niekada nebuvo CŽV darbuotojas.
Kremlius nežinojo, kas jis toks
Šaltiniai „CBS News“ taip pat teigė, kad Kremlius iš pradžių nežinojo apie M. Glosso, kuris 2023 m. rudenį įstojo į Rusijos ginkluotąsias pajėgas, šeimos istoriją.
Praėjusiais metais M. Glossas socialiniuose tinkluose pasidalijo savo nuotraukomis, padarytomis Maskvos Raudonojoje aikštėje. Savo įrašuose jis reiškė paramą Rusijai, o žiniasklaidos pranešimus apie konfliktą atmetė kaip „Vakarų propagandą“.
2024 m. lapkričio mėn. paskelbtame M. Glosso mirties pranešime teigiama, kad jis buvo „nužudytas Rytų Europoje“ tų metų balandžio 4 d.
CŽV pareiškimas apie jo mirtį prieš keturis mėnesius teigia, kad jo mama ir jos šeima patyrė „neįsivaizduojamą asmeninę tragediją“.
Kovojo su psichine liga?
M. Glosso tėvas, Irako karo veteranas Larry‘s Glossas, balandžio mėnesį duotame interviu „Washington Post“ sakė, kad jų sūnus didžiąją dalį gyvenimo kovojo su psichine liga.
„Didžiausia mūsų baimė, kol laukėme jo repatriacijos, buvo ta, kad ten [Maskvoje] kas nors sudės viską į vieną ir supras, kas yra jo motina, ir panaudos jį kaip įrankį“, – sakė L. Glossas.
