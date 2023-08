Naujausios palydovinės nuotraukos parodė, kaip rusai remontuoja Krymo tiltą

Jomis „Twitter“ pasidalijo Amerikos verslo instituto užsienio ir gynybos politikos departamento darbuotojas Brady Africkas.

„Krymo tilto remontas matomas naujose palydovinėse Kerčės sąsiaurio nuotraukose“, – socialiniuose tinkluose rašo jis.

Nuotraukose matyti, kad Krymo tiltas remontuojamas naudojant du kranus abiejose sunaikintų konstrukcijų pusėse, o aplink sutelkta speciali įranga.

Ongoing repairs to the Crimean Bridge can be seen in new satellite imagery of the Kerch Strait. The bridge was struck earlier this month. pic.twitter.com/DCWu7qy1ZA