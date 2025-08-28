Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

NATO sako, kad visos narės šiemet pasieks ankstesnį gynybos išlaidų tikslą – 2 proc. BVP

2025-08-28 08:22 / šaltinis: BNS
2025-08-28 08:22

NATO ketvirtadienį pareiškė, kad visos jos narės šiais metais pagaliau pasieks ankstesnį Aljanso gynybos išlaidų tikslą – 2 proc. BVP, ir ruošiasi daug ambicingesniam tikslui.

NATO vėliava (nuotr. SCANPIX)

NATO ketvirtadienį pareiškė, kad visos jos narės šiais metais pagaliau pasieks ankstesnį Aljanso gynybos išlaidų tikslą – 2 proc. BVP, ir ruošiasi daug ambicingesniam tikslui.

0

Birželio mėnesį Hagoje vykusiame 32 valstybių Aljanso viršūnių susitikime susitarta per ateinantį dešimtmetį smarkiai padidinti gynybos išlaidas, dėl to spaudžiant JAV prezidentui Donaldui Trumpui.

JAV lyderis įtikino sąjungininkes skirti 5 proc. BVP saugumo išlaidoms, o šis žingsnis laikomas esminiu siekiant išlaikyti jo įsitraukimą į NATO.

Numatoma, kad 3,5 proc. BVP šalys turi skirti pagrindinėms gynybos išlaidoms ir dar 1,5 proc. – platesniam sričių spektrui, pavyzdžiui, infrastruktūrai ir kibernetiniam saugumui.

Naujasis skaičius pakeičia ankstesnį Aljanso 2 proc. karinių išlaidų tikslą, kuris pirmą kartą buvo nustatytas dar 2014 metais.

NATO pareiškime teigė, kad dabar tikimasi, jog visos sąjungininkės šiemet pasieks šį tikslą ir kad bendros Aljanso gynybos išlaidos per metus viršys 1,5 trln. dolerių.

Tai įvyko po to, kai grupė atsiliekančių šalių, įskaitant Ispaniją, Belgiją ir Italiją, skubiai paskelbė apie planus pasiekti 2 proc. „grindis“ prieš Hagos susitikimą.

Tai rodo, kaip sunku NATO šalims Europoje bus pasiekti šiais metais nustatytą daug didesnį naują tikslą.

Tačiau pareigūnai pabrėžia, kad Europos šalys privalo tesėti savo pažadą, jei nori turėti pajėgumų, reikalingų atgrasyti Rusiją.

Daugybė Vakarų kariuomenių ir žvalgybos tarnybų perspėjo, kad Maskva gali būti pasirengusi pulti NATO šalį per trejus–penkerius metus, jei karas Ukrainoje baigsis.

Vašingtonas, kuris nuo Antrojo pasaulinio karo yra svarbus Europos saugumo ramstis, savo ruožtu nori perkelti daugiau atsakomybės už senojo žemyno gynybą pačios Europos šalims.

Pentagonas šiuo metu peržiūri savo karių dislokavimą visame pasaulyje ir perspėjo, kad gali sumažinti savo buvimą Europoje, kad daugiau dėmesio skirtų Kinijai.

Nors kai kurios Europos šalys atsilieka gynybos išlaidų srityje, NATO narės, esančios Rusijos pašonėje, tokios kaip Lenkija ir Baltijos šalys, per ateinančius kelerius metus jau turėtų pasiekti 5 proc. BVP.

Prognozuojama, kad Lenkija 2025 metais bus daugiausiai gynybai išleidžianti NATO šalis – 4,48 procento.

Šiuo metu Jungtinės Valstijos gynybai skiria 3,22 proc. savo BVP, tačiau tai sudaro didžiąją dalį visų Aljanso išlaidų skaičiuojant doleriais.

