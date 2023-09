Muskas sužlugdė ukrainiečių ataką prieš rusų karinį laivyną: liepė išjungti palydovus

Pastaroji žinia buvo paviešinta CNN publikacijoje, remiantis rašytojo Walterio Isaacsono minima informacija biografinėje knygoje apie milijardierių E. Muską.

„Kuomet Ukrainos povandeniniai dronai su sprogmenimis priartėjo prie Rusijos laivyno, jie prarado ryšį ir, nekeldami pavojaus, išplaukė į krantą“, – rašoma publikacijoje, remiantis rašytojo teiginiu.

Pasak rašytojo, kurio naujoji knyga turėtų pasirodyti rugsėjo 12 d., ukrainiečių pareigūnai prašė milijardieriaus įjungti palydovinio ryšio tinklą. Tačiau E. Muskas priėmė sprendimą išjungti „Starlink“ palydovus dėl, esą, kilusios baimės, kad rusai panaudos branduolinį ginklą po to, kai ukrainiečiai surengs ataką netoli Krymo. O baimė dar labiau sustiprėjo po to, kai JAV milijardierius pakalbėjo su rusų pareigūnais.

Visgi E. Musko nuogąstavimai dėl, kaip jis pats teigė, „mažojo Perl Harboro“ Krymo teritorijoje nepasitvirtino. Tačiau ši situacija parodė, kokioje neįprastoje padėtyje tuo metu atsidūrė „Tesla“ įkūrėjas prasidėjus karui Ukrainoje, t.y. nepaisant to, ar jis to pats siekė, ar ne, E. Muskas parodė tam tikrą galią dėl sprendimų, susijusiu su karu, priėmimo, o to JAV pareigūnai negalėjo ignoruoti.

CNN primena, kad po to, kai Rusija sutrikdė Ukrainos ryšių sistemas prieš prasidedant plataus masto invazijai šalyje, E. Muskas tąkart sutiko perduoti ukrainiečiams milijonų dolerių vertės „Starlink“ palydovinių terminalų, kurie tapo kertiniu įrankiu Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms, vykdant karines operacijas.

Nepaisant fakto, kad mobiliojo ryšio ir interneto tinklai tuo metu Ukrainoje buvo sunaikinti, „Starlink“ terminalai leido Ukrainai ir toliau vykdyti karines operacijas, palaikyti ryšį. Tačiau, kai tik ukrainiečiai pradėjo naudoti palydovus tam, kad būtų galima įvykdyti puolimus prieš rusų kariuomenę, E. Muskas pradėjo abejoti dėl savo priimto sprendimo.

„Kaip aš atsidūriau šiame kare? „Starlink“ palydovai nebuvo sukurti tam, kad būtų naudojami kare. Jie buvo skirti žmonės, kad būtų galima žiūrėti „Netflix“ ir atsipalaiduoti, naudotis internetu mokyklose ir daryti kitus gerus dalykus, tačiau ne dronų atakoms rengti“, – rašytojo biografinėje knygoje sako E. Muskas.

Neilgai trukus, kaip rašo W. Isaacsonas, E. Muskas telefonu kalbėjosi su JAV prezidento Joe Bideno patarėju nacionalinio saugumo klausimais Jake'u Sullivanu, generolu Marku Milley ir Rusijos ambasadoriumi JAV, kad aptartų iškilusią įtampą tarp Vašingtono ir Maskvos.

Tuo metu Ukrianos ministro pirmininko pavaduotojas Mychailo Fiodorovas, pasak knygos autoriaus, prašė E. Musko atkurti prarastą povandeninių dronų ryšį, telefoninėje žinutėje pasakodamas E. Muskui apie jų galimybes.

„Aš tik noriu, kad jūs – žmogus, kuris keičia pasaulį naudodamas technologijas, – tai žinotų“, – rašė M. Fiodorovas.

Savo ruožtu E. Muskas ir „SpaceX“ atstovai daugiau komentarų į CNN užduotus klausimus nepateikė.