„Kiekvienas vaikas Amerikoje gaus dvi „SpaceX“ akcijas – vieną iš bendrovės, o kitą – iš manęs asmeniškai“, – trečiadienį savo socialiniame tinkle „X“ pareiškė E. Muskas. Jau spalį turtingiausias pasaulio žmogus paskelbė, kad kiekvienam JAV vaikui padovanos po vieną „SpaceX“ akciją.
Pasak E. Musko, akcijas planuojama pradėti dalyti gruodį. Tuomet vaikai JAV turėtų gauti po vieną bendrovės „SpaceX“ akciją. Kitų metų birželį jie esą sulauks ir jo asmeniškai dovanojamos akcijos.
Tačiau E. Muskas nepaaiškino, kaip konkrečiai ketina įgyvendinti šį sumanymą. Oficialiais 2024 metų duomenimis, JAV gyvena apie 73 mln. jaunesnių nei 18 metų žmonių.
Trečiadienio vakarą vienos „SpaceX“ akcijos kaina siekė 127,44 JAV dolerio. Vadinasi, bendra E. Musko žadamos akcijų dovanos vertė sudarytų 18,6 mlrd. JAV dolerių (16,95 mlrd. eurų).
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