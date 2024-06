Mirtina karščio banga Europoje – pasivaikščioti išėję žmonės paprasčiausiai dingsta ir miršta perkaitę

„The New York Times“ skelbia, jog birželio 16 d. Graikijos paplūdimyje buvo rastas 55 metų vyro iš Niujorko kūnas. Pasirodo, amerikietis buvo dingęs nuo birželio 11 d.

Dieną prieš buvo rastas kito vyro kūnas. Manoma, jog miręs asmuo yra savaitę Samos saloje dingęs olandas.

Ieškomi kiti turistai

Šiuo metu yra ieškomi kiti dingusiųjų kūnai, kurie šį mėnesį dingo Graikijoje.

„Su dingusiųjų problema susiduriama kiekvienais metais. Tačiau šiemet atrodo, kad per karščio bangą žmonės praranda orientaciją ir nuklysta“, – sakė šalies policijos atstovė spaudai Constantina Dimoglidou.

REKLAMA

REKLAMA

Vienas iš dingusiųjų yra 59 metų Albertas Kalibetas – buvęs policijos pareigūnas, turintis dvigubą JAV ir Prancūzijos pilietybę. Atstovė spaudai teigė, jog birželio 11 d. rytą jis vienas išsiruošė į žygį ir negrįžo.

REKLAMA

Taip pat dingo dvi 73 ir 64 metų amžiaus prancūzės kitoje Sikinoso saloje, ir izraeliečių pora Peloponeso pusiasalyje, pranešė valdžios institucijos.

Šie pranešimai buvo paskelbti praėjus vos kelioms dienoms to to, kai šalyje buvo rastas britų dokumentinių filmų kūrėjo Michael Mosley kūnas, kai jis negrįžo iš pasivaikščiojimo. Šį mėnesį per didelius karščius vaikštinėdami žuvo dar mažiausiai trys turistai.

Patyrė ne vieną karščio bangą

Per pastarąsias dvi savaites Graikija patyrė dvi karščio bangas, kurių metu daugelyje šalies vietų temperatūra viršijo 38 laipsnių karščio. Įprastai šalies valdžios institucijos pateikia rekomendacijas kaip elgtis per tokius karščius.

REKLAMA

REKLAMA

Vieno Niujorko gyventojo kūnas buvo rastas birželio 16 d. popietę, sakė Matraki salos meras Spyrosas Argyrosas. Meras pridūrė, jog turistas buvo rastas plūduriuojantis jūroje. Pasirodo, asmuo buvo dingęs nuo birželio 11 d., kai vakare gėrė kartu su dviem britėmis bei savo automobiliu jas parvežė prie savo nuomojamų namų.

Praėjus dviem dienom dingusiojo draugas pranešė policijai radęs atidarytas namo duris su įjungtomis šviesomis ir oro kondicionieriumi. Kūnas buvo pervežtas į Korfu, kad būtų atliktas skrodimas mirties priežasčiai nustatyti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kitas dingęs asmuo – buvęs policijos pareigūnas A. Kalibetas, kuris ne kartą lankėsi Amorge ir gerai žinojo pėsčiųjų maršrutus. Žygis, apie kurį jis pasakojo savo draugams, turėjo būti 19 kilometrų takas į pietus.

„Jis daug kartų ėjo tuo maršrutu Galbūt jis pasirinko sunkesnį maršrutą ir galbūt pervertino savo galimybes. Karštis buvo labai didelis“, – sakė Amorgo mero pavaduotoja Calliope Despotidi.

Praėjus kelioms valandoms po to, kai išvyko iš Egalio kaimo salos šiaurėje, A. Kalibetas užsuko į parduotuvę nusipirkti vandens ir kitų atsargų, bet po to jo pėdsakų neliko. C. Desporidi teigė, kad įvairios žemės, oro ir vandens pajėgos naršė salą ieškodami dingusiojo.

REKLAMA

M. Dimoglidou sakė, kad olandų turisto mobilusis telefonas buvo išjungtas.

Dingusios prancūzės

Sikinoso meras Vassilis Marakis šeštadienį Graikijos televizijai sakė, kad abiejų prancūzių paieška pradėta birželio 14 d.

Paieškoje dalyvavęs V. Marakis Graikijos televizijai sakė, kad viena iš jų buvo išjungusi mobilųjį telefoną, o kita jo su savimi neturėjo.

Viena iš moterų penktadienį 8 val. ryto išsiuntė trumpąją žinutę kambario, kuriame buvo apsistojusi, savininkui.

REKLAMA

„Aš nukritau. Nesijaučiu gerai“, – buvo rašoma žinutėje.

67 metų britų dokumentinių filmų kūrėjo M. Mosley kūnas buvo rastas birželio 9 d. ant uolų Symi saloje. Jo paieška truko penkias dienas. Pasak policijos atstovės spaudai, apie jo dingimą pranešė jo žmona Clare Bailey praėjus dienai po to, kai pora atvyko savaitės viešnagei.

Pasak policijos atstovės spaudai, penktadienį netoli senovinės Lato vietovės Kretos rytuose mirė su grupe vaikščiojęs 80-metis belgas. Kiti du turistai – 70 metų prancūzė ir olandas dingo dar mėnesio pradžioje.