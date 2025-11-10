 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Metų infliacija Norvegijoje spalį lėtėjo iki 3,3 proc.

2025-11-10 13:31 / šaltinis: BNS
2025-11-10 13:31

Metų infliacija Norvegijoje spalį sulėtėjo iki 3,3 proc. nuo 3,6 proc. rugsėjį, pirmadienį skelbia nacionalinė statistikos tarnyba.

Norvegijos vėliava (nuotr. SCANPIX)

Metų infliacija Norvegijoje spalį sulėtėjo iki 3,3 proc. nuo 3,6 proc. rugsėjį, pirmadienį skelbia nacionalinė statistikos tarnyba.

0

Anot pranešimo, infliaciją praėjusį mėnesį labiausiai smukdė lėtėjęs brangimas maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų (iki 6,2 proc.), būsto ir komunalinių paslaugų (3,6 proc.), viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų (3,1 proc.).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bazinė metų infliacija, skaičiuojama atmetus mokesčių pokyčių įtaką ir energijos kainų dinamiką, praėjusį mėnesį pasiekė 3,4 proc. – aukščiausią per pastaruosius septynis mėnesius, išlikdama aukščiau šalies centrinio banko nustatytos 3 proc. tikslinės ribos.

Spalį užfiksuota 0,6 proc. bendra mėnesio infliacija, po 0,2 proc. infliacijos rugsėjį.

