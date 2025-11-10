Metų infliacija Norvegijoje spalį lėtėjo iki 3,3 proc.

Anot pranešimo, infliaciją praėjusį mėnesį labiausiai smukdė lėtėjęs brangimas maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų (iki 6,2 proc.), būsto ir komunalinių paslaugų (3,6 proc.), viešojo maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų (3,1 proc.).
Bazinė metų infliacija, skaičiuojama atmetus mokesčių pokyčių įtaką ir energijos kainų dinamiką, praėjusį mėnesį pasiekė 3,4 proc. – aukščiausią per pastaruosius septynis mėnesius, išlikdama aukščiau šalies centrinio banko nustatytos 3 proc. tikslinės ribos.
Spalį užfiksuota 0,6 proc. bendra mėnesio infliacija, po 0,2 proc. infliacijos rugsėjį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!