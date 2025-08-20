Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Meloni sprogdina internetą: prie Trumpo tiek vartė akis, kad sunku sulaikyti juoką

2025-08-20 13:05 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-20 13:05

Italijos premjerė Giorgia Meloni susitikime su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir kitais Europos lyderiais buvo kelis kartus užfiksuota vartanti akis, rašo „Unilad“.

Lyderiai Vašingtone pirmadienį susitiko aptarti tolimesnių žingsnių, kaip užbaigti karą Ukrainoje.

Užfiksuotos Meloni reakcijos

Diskusijų metu prie D. Trumpo sėdėjusi G. Meloni pokalbių metu demonstravo įvairias emocijas.

Vienas momentas užfiksuotas kalbant Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui. Jis aiškino D. Trumpui, kodėl paliaubos tarp Rusijos ir Ukrainos yra svarbios.

G. Meloni jam kalbant kelis kartus pavartė akis.

Derybos Baltuosiuose rūmuose
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Derybos Baltuosiuose rūmuose

Kitas momentas užfiksuotas jai kalbant su D. Trumpu. Panašu, kad D. Trumpas bandė juokauti su G. Meloni. Ji iš pradžių juokėsi, linksėjo D. Trumpui, tačiau jam nukreipus dėmesį kitur, G. Meloni vėl ėmė vartyti akis.

Abu vaizdeliai išplito internete ir sulaukė daugybės interneto vartotojų komentarų. Vieni mano, kad G. Meloni veido išraiškos buvo akivaizdžios žinutės ką ji mano apie kolegų kalbas, kiti gynė Italijos premjerę ir sakė, kad išraiškos ko gero buvo netyčinės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

