Meloni sprogdina internetą: prie Trumpo tiek vartė akis, kad sunku sulaikyti juoką

Lyderiai Vašingtone pirmadienį susitiko aptarti tolimesnių žingsnių, kaip užbaigti karą Ukrainoje.
Užfiksuotos Meloni reakcijos
Diskusijų metu prie D. Trumpo sėdėjusi G. Meloni pokalbių metu demonstravo įvairias emocijas.
Vienas momentas užfiksuotas kalbant Vokietijos kancleriui Friedrichui Merzui. Jis aiškino D. Trumpui, kodėl paliaubos tarp Rusijos ir Ukrainos yra svarbios.
G. Meloni jam kalbant kelis kartus pavartė akis.
Derybos Baltuosiuose rūmuose(33 nuotr.)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas (nuotr. Telegram)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis susitiko su Trumpu (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas, Volodymyras Zelenskis, Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. SCANPIX)
Prasideda Trumpo ir Europos lyderių derybos (nuotr. Telegram)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Derybos Baltuosiuose rūmuose (nuotr. SCANPIX)
Emmanuelis Macronas, Donaldas trumpas (nuotr. SCANPIX)
Kitas momentas užfiksuotas jai kalbant su D. Trumpu. Panašu, kad D. Trumpas bandė juokauti su G. Meloni. Ji iš pradžių juokėsi, linksėjo D. Trumpui, tačiau jam nukreipus dėmesį kitur, G. Meloni vėl ėmė vartyti akis.
Abu vaizdeliai išplito internete ir sulaukė daugybės interneto vartotojų komentarų. Vieni mano, kad G. Meloni veido išraiškos buvo akivaizdžios žinutės ką ji mano apie kolegų kalbas, kiti gynė Italijos premjerę ir sakė, kad išraiškos ko gero buvo netyčinės.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA