„McDonald’s“ klonas Rusijoje – nuostolingas

2022-ųjų duomenimis, bendrovė „Sistema PBO“, kuriai priklauso restoranų tinklas, patyrė 11,3 mlrd. rublių (135 mln. eurų) grynojo nuostolio. Pajamos, lyginant su 2021-ųjų rodikliais, taip pat krito – 2,3 proc. iki 73,5 mlrd. rublių (883 mln. eurų).

„Lyginti 2022-ųjų rodiklius su 2021-aisiais nekorektiška, nes tinklas neveikė nuo kovo mėnesio vidurio iki birželio ir palaipsniui atsidarinėjo iki pat rugsėjo. Bendrovė daug investavo į pertvarkas, be to, ne iškart buvo paleistos visos meniu pozicijos ir paslaugos – pavyzdžiui, pristatymas į namus“, – aiškinama bendrovės pranešime žiniasklaidai. „Sistema PBO“ aiškinama, kad šių metų pirmųjų dviejų mėnesių rodikliai geresni už to paties laikotarpio pernykščius.

„McDonald’s“ uždarė savo restoranus Rusijos po karo Ukrainoje pradžios, o jau gegužę paskelbė apie visišką pasitraukimą ir aktyvų pardavimą. „McDonald’s“ savininkai pareiškė, kad tolimesnis verslo vystymas Rusijoje yra neįmanomas.

„McDonald’s“ tinklą įsigijo verslininkas Aleksandras Govoras, o pagal sudarytą sutartį jis negali naudoti „McDonald’s“ logotipo ir patiekalų pavadinimų.

„McDonald’s“ savo nuotolius dėl pasitraukimo iš Rusijos rinkos vertino 1,2-1,4 mlrd. dolerių. Nepaisant savo sprendimo stabdyti veiklą, „McDonald’s“ nedirbantiems rusiško tinklo darbuotojams mokėjo atlyginimus iki pat tinklo pardavimo „Sistema PBO“.