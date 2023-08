Marokas prie Vakarų Sacharos krantų sulaikė migrantų laivą

Nuo rugpjūčio 8 dienos valdžios institucijos sulaikė mažiausiai 253 migrantus iš Užsachario Afrikos šalių, pranešė naujienų agentūra AFP, remdamasi Maroko kariniais šaltiniais.

Oficialioji naujienų agentūra MAP citavo karinį šaltinį, kuris teigė, kad naujausias perėmimas įvyko šeštadienį.

Nurodoma, kad pakrančių stebėjimo padalinio nariai sulaikė laivą, kai jis užplaukė ant seklumos netoli Dahlos „su 130 būsimų neteisėtų migrantų iš Senegalo, tarp kurių buvo viena moteris“.

Po to, kai sustiprinus patruliavimą smarkiai sumažėjo migrantų, ieškančių geresnio gyvenimo Europoje, kelionių per Viduržemio jūrą, 2019 metų pabaigoje pradėjo augti bandymų žemyną pasiekti per Atlanto vandenyną skaičius.