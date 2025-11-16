 
TV3 naujienos > Užsienis

Macronas: išlaisvintas Venesueloje sulaikytas Prancūzijos pilietis

2025-11-16 09:13 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-16 09:13

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas sekmadienį paskelbė, kad Venesueloje buvo išlaisvintas Prancūzijos pilietis, kurį Pietų Amerikos šalies pareigūnai sulaikė dar birželį. 

E. Macronas (nuotr. SCANPIX)

„Camilo Castro yra laisvas. Jaučiu palengvėjimą kartu su jo šeima ir dėkoju visiems, dirbusiems, kad jį paleistų“, – platformoje „X“ rašė E. Macronas.

41-erių jogos mokytojas C. Castro dingo birželio 26 d. Paraguačiono pasienio kontrolės punkte, skiriančiame Venesuelą nuo Kolumbijos, kur jis gyvena.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo šeima rugpjūtį pranešė, kad jis išvyko atsinaujinti pasibaigusio leidimo gyventi Kolumbijoje.

Rugsėjo viduryje C. Castro motina sakė negavusi iš jo jokių žinių, išskyrus balso pranešimą liepos pabaigoje, kuriame jis „prašė pagalbos“.

Remiantis jo šeimos ir „Amnesty International“ atliktu tyrimu, C. Castro sulaikė Venesuelos valdžios institucijos.

„Amnesty International“ pasmerkė incidentą, kurį priskyrė oponentų ir užsieniečių „priverstinio dingimo“ politikai, taikomai nuo tada, kai rinkimų institucijos paskelbė prezidentą Nicolasą Maduro ginčytinų 2024 m. liepą vykusių rinkimų nugalėtoju.

„Atrodo, kad Venesuelos valdžios institucijos naudoja šią praktiką, siekdamos pateisinti savo pasakojimus apie „užsienio sąmokslus“ ir kaip derybų su kitomis šalimis kortą“, – rašoma liepą organizacijos paskelbtoje ataskaitoje.

