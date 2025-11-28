 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Luvro muziejų aplankyti norintiems užsieniečiams kitąmet teks mokėti brangiau

2025-11-28 15:56 / šaltinis: ELTA
2025-11-28 15:56

Nuo 2026 m. turistams iš užsienio apsilankyti Paryžiaus Luvro muziejuje taps žymiai brangiau.

Luvro muziejus Prancūzijoje (nuotr. SCANPIX)

Nuo 2026 m. turistams iš užsienio apsilankyti Paryžiaus Luvro muziejuje taps žymiai brangiau.

REKLAMA
0

Vietoje 22 eurų turistai iš už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų ateityje už muziejaus bilietą mokės 32 eurus.

Papildomos pajamos bus skirtos skubiai reikalingoms modernizacijos ir saugumo priemonėms finansuoti, penktadienį pranešė muziejus. Šios priemonės tapo dar aktualesnės po praėjusį mėnesį įvykdyto įspūdingo įsilaužimo, kurio metu buvo pavogta papuošalų už 88 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nustačius naujas kainas, kurios įsigalios sausio 14 d., muziejaus pajamos turėtų išaugti nuo 15 iki 20 milijonų eurų.

REKLAMA
REKLAMA

Kainų padidinimas didžiausią poveikį turėtų padaryti turistams iš JAV, kurie sudaro didžiausią užsienio lankytojų grupę. 2024 m. Luvras sulaukė iš viso 8,7 mln. lankytojų, iš kurių 77 procentai buvo užsieniečiai. 2024 m. sausį visų lankytojų bilieto kaina buvo padidinta nuo 17 iki 22 eurų.

Kitos Prancūzijos kultūros vietos, pavyzdžiui, Versalio rūmai, taip pat planuoja padidinti bilietų kainas lankytojams ne iš Europos ekonominės erdvės – teritorijos, apimančios 27 Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų