Luvro muziejų aplankyti norintiems užsieniečiams kitąmet teks mokėti brangiau

Vietoje 22 eurų turistai iš už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų ateityje už muziejaus bilietą mokės 32 eurus.
Papildomos pajamos bus skirtos skubiai reikalingoms modernizacijos ir saugumo priemonėms finansuoti, penktadienį pranešė muziejus. Šios priemonės tapo dar aktualesnės po praėjusį mėnesį įvykdyto įspūdingo įsilaužimo, kurio metu buvo pavogta papuošalų už 88 mln. eurų.
Nustačius naujas kainas, kurios įsigalios sausio 14 d., muziejaus pajamos turėtų išaugti nuo 15 iki 20 milijonų eurų.
Kainų padidinimas didžiausią poveikį turėtų padaryti turistams iš JAV, kurie sudaro didžiausią užsienio lankytojų grupę. 2024 m. Luvras sulaukė iš viso 8,7 mln. lankytojų, iš kurių 77 procentai buvo užsieniečiai. 2024 m. sausį visų lankytojų bilieto kaina buvo padidinta nuo 17 iki 22 eurų.
Kitos Prancūzijos kultūros vietos, pavyzdžiui, Versalio rūmai, taip pat planuoja padidinti bilietų kainas lankytojams ne iš Europos ekonominės erdvės – teritorijos, apimančios 27 Europos Sąjungos valstybes nares, taip pat Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!