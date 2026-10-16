Lietuvos kaimynę sukrėtė tragedija: liepsnos pasiglemžė 2 ugniagesių gyvybes

Gaisras kilo apie 8 val. ryto, o pastangos jį suvaldyti vis dar tęsiamos.
„Gesinant gaisrą liepsnos atkirto du Nisko rajono valstybinės priešgaisrinės tarnybos ugniagesius. Jie buvo greitai evakuoti iš gaisro vietos, tačiau išgelbėti jų gyvybių, deja, nepavyko“, – sakė vietos priešgaisrinės tarnybos atstovas spaudai Marcinas Betleja.
Reiškiama užuojauta žuvusiųjų artimiesiems
Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis platformoje „X“ pareiškė užuojautą žuvusiųjų artimiesiems ir kolegoms.
„Šviesaus atminimo Bartlomiejus ir Wojciechas vykdydami savo pareigą iki paskutinės akimirkos sumokėjo didžiausią kainą – savo gyvybėmis“, – rašė jis.
Žuvusių ugniagesių atminimą taip pat pagerbė prezidentas Karolis Nawrockis.
„Esu dėkingas jiems už pasiaukojamą tarnybą Lenkijai ir lenkų tautai, už jų drąsą ir pasiryžimą padėti kitiems net savo gyvybės kaina“, – platformoje „X“ rašė jis.
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