„Ben & Jerry’s“ savininko Beno Coheno įkurtas projektas „Eisenhower Media Network“ (EMN) skleidžia informaciją, kad JAV skiria per daug lėšų Ukrainos, kuri kovoja su Rusijos invazija, pagalba, praneša „The Daily Beast“.

EMN yra „People’s Power Initiative“ projektas. Ši grupė vadina B. Coheną savo prezidentui ir pagrindiniu finansiniu rėmėju. Ledų gamybos magnatas ir ilgametis kito demokrato Bernie Sanderso kampanijų rėmėjas „People’s Power Initiative“ skyrė daugiau nei 1 mln. JAV dolerių.

Pats B. Cohenas „The Daily Beast“ pareiškė manantis, kad „JAV turėtų naudoti savo galią deryboms užbaigti karą, o ne pratęsti mirtis ir griovimus suteikiant daugiau ginklų“.

EMN kalbina JAV kariuomenės veteranus ir įvairaus plauko ekspertus apie karą Ukrainoje. Dalis jų tiesiog atkartoja Kremliaus propagandą, įskaitant ir teiginius, kad JAV karinė pagalba Ukrainai tik stiprina konfliktą, kurį tariamai išprovokavo NATO plėtra. „Mes suteikėme Putinui pagrindą“, – „The Daily Beast“ aiškino EMN direktorius Dennisas Fritzas.

D. Fritzas kartoja tą pačią Kremliaus propagandos liniją, kad Rytų Europos šalys neturėjo būti priimtos į NATO, tai tariamai išprovokavo Rusiją puolimui. „Ukraina negali laimėti šito karo, – aiškino jis. – Esmė čia: tai baigtas reikalas. Jie stojo prieš pamišėlį ir jo ego – jis nepralaimės. Patinka mums tai ar ne, mes turime kažką Putinui duoti“.

EMN taip pat laikosi idėjos, kad Ukrainai skiriamos lėšos yra pernelyg didelė našta JAV biudžetui, dėl to tariamai gali netgi kilti problemų įgyvendinant šalies socialinius projektus ar išmokant atlyginimus.

You cannot simultaneously prevent and prepare for war. ⁰⁰We call on President Biden to de-escalate tensions and work for peace rather than prepare for war. ⁰⁰Sending thousands more US troops to Europe in response to Russia’s threats against Ukraine only fans the flame of war.