42 metų lietuvis buvo sulaikytas po to, kai kitas vyras apkaltino jį nepadoriu elgesiu viešajame tualete King's Lynno miesto savivaldybei priklausančiame pastate.
Lietuvis kaltės dėl elgesio tualetuose nepripažino
Dėl to lietuvis stojo prieš teismą. Iš pradžių jis neigė kaltinimus dėl viešosios tvarkos pažeidimo ir kad praėjusių metų gegužės 10 d. viešoje vietoje demonstravo savo erekcijos būsenos lytinį organą ir taip pažeidė viešojo padorumo normas.
Tačiau vėliau lietuvis šį kaltinimą pripažino. Taip pat jis prisipažino kaltu dėl dar vieno viešosios tvarkos pažeidimo šių metų gegužės 18 d. Peterboroughe. Vyras anksčiau šiais metais stojo prieš Norwicho karūnos teismą, kuriame turėjo būti paskirta bausmė už pripažintus