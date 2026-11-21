Balsavimas Barnhame surengtas po rugsėjį Pidingtono kaime vykusio panašaus protesto referendumo. Abiem atvejais gyventojai protestavo prieš vyriausybės planus perkelti prieglobsčio prašytojus iš viešbučių į buvusias karines patalpas.
Balsavime, neturinčiame teisinės galios, galėjo dalyvauti 400–500 gyventojų. Už nepriklausomybę balsavo 257 žmonės, prieš – 16, dar vienas biuletenis buvo sugadintas.
„Problema yra tiesiog labai didelis žmonių, kuriuos ketinama apgyvendinti, skaičius“, – sakė Barnhamo gyventojų asociacijos pirmininkė Helen Beck.
„Barnhamas yra mažas kaimelis. Apgyvendinti žmonės neturės ką veikti ir kur eiti“, – sakė ji.
Pagal Jungtinės Karalystės vyriausybės planus buvusioje bazėje netoli šio kaimo, esančio rytinėje Anglijos kaimo vietovėje, ketinama apgyvendinti 931 migrantą. Pačiame kaime gyvena 584 žmonės.
Gyventojų buvo klausiama, ar jie pritartų siekiui įgyti karūnos valdos statusą, panašų į tą, kokį turi Džersio, Gernsio ir Meno salos. Vietos tarybos pirmininkas Johnas Baueris sakė, kad tai leistų kaimui išlikti ištikimam karūnai, bet nebepatekti į Vidaus reikalų ministerijos jurisdikciją.
Susirūpinimas saugumu
Tiek Barnhamo, tiek Pidingtono gyventojai teigė nerimaujantys dėl vietos bendruomenių saugumo, ypač moterų.
„Mums pasakyta, kad visi jie (prieglobsčio prašytojai) yra vyrai. Nežinome, iš kur jie atvykę ir kokia jų praeitis“, – sakė H. Beck.
„Žmonės nerimauja, ar galės vieni vaikščioti, vedžioti šunį tamsoje, jei į šią vietovę atvyks dar 900 vyrų“, – sakė ji.
Rugsėjį vykusiame balsavime Pidingtone 285 iš 312 balsavusiųjų pasisakė už siekį įgyti savivaldos teisę.
Vyriausybė planuoja buvusioje Gynybos ministerijos teritorijoje netoli Pidingtono apgyvendinti apie 1 250 prieglobsčio prašytojų – vienišų vyrų nuo 18 iki 65 metų.
Nuo 2024 m. liepos valdanti Jungtinės Karalystės centro kairės vyriausybė, visuomenei reiškiant didelį nepasitenkinimą, pažadėjo atsisakyti migrantų apgyvendinimo viešbučiuose. Ji planuoja iki 2029 m. visus šiuo metu viešbučiuose apgyvendintus migrantus perkelti į buvusias karines bazes. Šią politiką paveldėjo iš ankstesnės konservatorių vyriausybės
Tačiau H. Beck abejoja, ar karinio tipo apgyvendinimo patalpos tinkamos žmonėms, „bėgantiems nuo konflikto ar persekiojimo“. Ji taip pat pabrėžė, kad toks apgyvendinimas yra gerokai brangesnis nei viešbučiuose.
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