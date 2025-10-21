Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis

Lietuvių poelgis šokiravo: į kalnus išsinešė kūdikį, papuolė į pavojingą situaciją

2025-10-21 14:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-21 14:49

Tatrų kalnuose vos neįvyko tragedija – leisdamasi nuo aukščiausio Lenkijos viršukalnio Rysy, ledu ir sniegu padengtais takais, šeima su devynių mėnesių kūdikiu pateko į pavojingą situaciją. Kaip teigiama šaltinyje, šeima buvo iš Lietuvos, o netoliese buvęs patyręs kalnų gidas spėjo sureaguoti ir išgelbėjo vaiką, praneša „TVP World“.

Gidas Šymonas Stochas šeštadienį sutiko šeimą iš Lietuvos, kai vedė turistų grupę tuo pačiu maršrutu.

Sunkios sąlygos kopti

Tuo metu takas buvo padengtas kietu sniegu ir ledu – tokiomis sąlygomis, kaip teigė „Facebook“ paskyra Tatromaniak, „reikia ne tik tinkamos įrangos, bet ir patirties bei budrumo“. Nepaisydami pakartotinių įspėjimų iš kelių gidų, Slovakijos kalnų gelbėtojo ir kalnų trobelės darbuotojų, tėvai tęsė kopimą.

Pasiekę viršūnę, pora suprato, kad nusileidimas yra pernelyg pavojingas, ir paprašė Š. Stocho paskolinti jiems prie batų tvirtinamus kramponus bei padėti nusileisti. Gidas atsisakė, žinodamas, kad sujungus grupę virvėmis, jei vienas žmogus paslystų, visi galėtų nukristi.

Šeima buvo neapsidraudusi

Jis patarė šeimai iškviesti gelbėjimo tarnybas, tačiau tėvai atsisakė, nes neturėjo kelionės draudimo.

„Jie nusprendė geriau rizikuoti savo vaiko gyvybe, nei sumokėti už gelbėjimą“, – rašoma Tatromaniak įraše.

Susidūręs su gyvybei pavojinga situacija, gidas nusprendė pats paimti kūdikį ir nunešti jį žemyn nuo kalno į saugesnę vietą.

Šis incidentas sukėlė bangą komentarų, kuriuose tėvai buvo griežtai kritikuojami už tai, kad sukėlė pavojų savo 9 mėnesių vaikui. Daugelis interneto vartotojų teigė, kad jų elgesys turėtų būti praneštas policijai.

Aukščiausia viršūnė Lenkijoje

Rysy kalnas, besidriekiantis per Lenkijos ir Slovakijos sieną, yra populiarus, tačiau techniškai sudėtingas maršrutas. Rudenį ir žiemos pradžioje ledu padengti takai šį kelią paverčia vienu pavojingiausių regione.

Lenkijos kalnų gelbėjimo tarnyba (TOPR) nuolat įspėja keliautojus patikrinti sąlygas ir vengti kopti be tinkamos žiemos įrangos – kramponų, šalmų ir ledo kirvių.

Įrašu socialiniuose tinkluose pasidalinęs žmogus teigė, kad šis įvykis jį paliko „be žodžių – ne tik kaip Tatruose besilankantį žmogų, bet ir kaip tėvą“.

Daiva
Daiva
2025-10-21 15:12
vaikų teisės reaguos kaip nors?
Atsakyti
Me
Me
2025-10-21 15:17
Žmonės visiškai neturi proto: gaili pinigų draudimui, nešasi kūdikį į kalnus, o paskui mėgina primesti gidui prievolę jais pasirūpinti ir padėti saugiai nusileisti. O paskui vis tiek girsis soc. tinkluose savo "žygdarbiais", juk neprisipažins, kad sau ir vaikui sukėlė pavojų.
Atsakyti
vargas dėl proto
vargas dėl proto
2025-10-21 15:21
Bet gi gali girtis visiems, kad nesėdi namie su vaiku, kaip lopas.
Atsakyti
