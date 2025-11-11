Lenkija mini Nepriklausomybės dieną

Lenkija, kurios teritorija 123 metus buvo padalyta tarp Rusijos, Austrijos ir Prūsijos, nepriklausomybę atgavo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos dieną – 1918 metų lapkričio 11-ąją.
Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis su pirmąją ponia Marta Nawrocka dalyvaus iškilmingoje ceremonijoje Pilsudskio aikštėje, kur šalies vadovas įteiks valstybinius apdovanojimus ir pasakys kalbą.
Be to, šalies pirmoji pora ir Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas dalyvaus mišiose, kuriose bus meldžiamasi už šalį.
Skelbiama, kad aukšto rango Lenkijos pareigūnai taip pat padės vainikus prie paminklų svarbiausioms šalies kovų už nepriklausomybę figūroms.
Varšuvos centre vyks Nepriklausomybės eitynės „Viena tauta, stipri Lenkija“ bei šventiniai koncertai. Šiame renginyje, kurį daugiau nei dešimtmetį organizuoja specialiai tam suburta asociacija, dažniausiai dalyvauja kraštutinių dešiniųjų partija „Konfederacja“ ir konservatyvi partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS).
Nors lapkričio 11-ąją 38 mln. gyventojų turinčioje šalyje vyksta daug patriotinių renginių, kasmet rengiamas Nepriklausomybės žygis dominuoja naujienų antraštėse, nes kartais jį temdo ksenofobiški šūkiai ir smurtas.
K. Nawrockis paragino visuomenę dalyvauti eitynėse, sakydamas, kad tai galimybė parodyti vienybę ir ryžtą stiprinant Lenkiją.
