TV3 naujienos > Užsienis

Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius lankysis Albanijoje

2025-09-27 11:19 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-27 11:19

Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius kitą savaitę vyks dviejų dienų oficialaus vizito į Albaniją.

Edgaras Rinkevičius (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius kitą savaitę vyks dviejų dienų oficialaus vizito į Albaniją.

0

Vizitas įvyks ketvirtadienį ir penktadienį, spalio 2–3 d., o jo metu E. Rinkevičius susitiks su Albanijos prezidentu Bajramu Begajumi ir kitais aukšto rango šalies pareigūnais.

Latvijos užsienio reikalų ministerijos tinklapyje nurodoma, kad abi šalys diplomatinius santykius užmezgė 1928 m. vasario 16 d. Albanija pripažino Latvijos nepriklausomybę 1991 m. rugpjūčio 28 d., o dvišaliai diplomatiniai santykiai buvo atkurti 1992 m. balandžio 29 d.

Albanija yra Europos Sąjungos kandidatė narė ir pradėjo įstojimo į ES derybas. Latvija remia Albanijos integraciją į ES ir yra pasirengusi dalintis savo patirtimi.

2009 m. balandžio 1 d. Albanija įstojo į NATO. Albanija siuntė karius į NATO daugianacionalinę brigadą Latvijoje.

