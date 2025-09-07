Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Latvijoje dingęs kanadiečių karys surastas negyvas

2025-09-07 08:08 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-09-07 08:08

Kanados kariuomenė šeštadienį pranešė, kad kelias dienas ieškotas Latvijoje dingęs karys buvo rastas negyvas.

Latvijos policija (nuotr. SCANPIX)

Kanados kariuomenė šeštadienį pranešė, kad kelias dienas ieškotas Latvijoje dingęs karys buvo rastas negyvas.

2

Latvijoje dislokuoto Kanados ginkluotųjų pajėgų puskarininkio George’as Hohlo pasigesta rugsėjo 2 d. Jo kūnas buvo rastas rugsėjo 5 d.

Kanados premjeras Markas Carney sakė esąs labai nuliūdintas G. Hohlo mirties ir pareiškė didžiausią užuojautą jo draugams, šeimai ir kolegoms ginkluotosiose pajėgose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Puskarininkis G. Hohlas buvo dislokuotas (...) brigadoje, su kuria turėjau garbės susitikti praėjusį mėnesį“, – šeštadienio vakarą platformoje „X“ rašė M. Carney.

Beveik 20 metų Kanados ginkluotosiose pajėgose tarnavęs G. Hohlas buvo dislokuotas operacijoje „Reassurance“ – didžiausioje Kanados užsienio misijoje, kuria šalis prisideda prie NATO atgrasymo pajėgumų Centrinėje ir Rytų Europoje.

Atliekamas tyrimas

Pranešama, kad Kanados kariuomenės Karo policija bendradarbiauja su Latvijos valdžios institucijomis, tiriančiomis G. Hohlo mirties aplinkybes.

Mirties priežastis neskelbiama.

Pareigūnų teigimu, incidentas nekelia grėsmės Latvijoje esantiems 1 500 karių, kurie vykdo operaciją „Reassurance“. Kanados vadovaujama NATO kovinė grupė Latvijoje dislokuota nuo 2017 m.

Kaip anksčiau pranešė Latvijos naujienų agentūra LETA, 408-osios taktinės sraigtasparnių eskadrilės transporto priemonių technikas G. Hohlas paskutinį kartą buvo pastebėtas Adažiuose, kur yra įsikūrusi karinė bazė.

