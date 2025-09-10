Latvija teigia nematanti priežasties dėl „Zapad“ uždaryti sieną su Baltarusija

Politikė pabrėžė, kad Latvijos pasienyje paskelbta nepaprastoji padėtis, susijusi su šalies gynybos pratybomis „Namejs“. Premjerė taip pat paminėjo, kad pasienio regionuose galioja nepaprastoji padėtis dėl nelegalių migrantų antplūdžio.
E. Silina teigė, kad jei būtų pateiktas pasiūlymas uždaryti sieną, vyriausybė įvertintų jo pagrįstumą, taip pat apsvarstytų, kuriam laikui to reikėtų.
„Baltijos šalys tikrai turėtų konsultuotis tarpusavyje, nes tai yra ne tik Latvijos, bet ir Europos Sąjungos išorės siena. Turėtume suprasti, kas vyksta su tranzitiniais kroviniais“, – spaudos atstovams sakė premjeras.
Ji pabrėžė, kad turėtų būti parengtas atitinkamas sprendimas, tačiau Vyriausybėje tokios nuomonės nėra, taip pat nė viena iš atsakingų institucijų nepranešė apie pavojaus riziką.
Kaip pranešama, Lenkija nusprendė uždaryti sieną su Baltarusija karinių manevrų „Zapad“ metu. Įsakymas uždaryti sieną įsigalios naktį į penktadienį ir taip pat bus taikomas ir geležinkelių transportui.
„Zapad“ pratybos vyks rugsėjo 12-16 dienomis.
Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sakė, kad pratybose, kuriose dalyvauja Rusija ir Baltarusija, bus imituojami veiksmai, nukreipti į Suvalkų koridorių – Lenkijos ir Lietuvos pasienio zoną.
