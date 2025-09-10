Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvija teigia nematanti priežasties dėl „Zapad“ uždaryti sieną su Baltarusija

2025-09-10 14:45 / šaltinis: BNS
2025-09-10 14:45

Nei latvių gynybos ministras, nei vidaus reikalų ministras nepateikė jokios informacijos, kad dėl artėjančių Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų „Zapad“ reikėtų uždaryti Latvijos sieną su Baltarusija, trečiadienį po susitikimo su prezidentu Edgaru Rinkevičiumi pareiškė premjerė Evika Silina.

Rusijos ir Baltarusijos karinės pratybos „Zapad-2021“ (nuotr. SCANPIX)

Nei latvių gynybos ministras, nei vidaus reikalų ministras nepateikė jokios informacijos, kad dėl artėjančių Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų „Zapad“ reikėtų uždaryti Latvijos sieną su Baltarusija, trečiadienį po susitikimo su prezidentu Edgaru Rinkevičiumi pareiškė premjerė Evika Silina.

REKLAMA
0

Politikė pabrėžė, kad Latvijos pasienyje paskelbta nepaprastoji padėtis, susijusi su šalies gynybos pratybomis „Namejs“. Premjerė taip pat paminėjo, kad pasienio regionuose galioja nepaprastoji padėtis dėl nelegalių migrantų antplūdžio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Silina teigė, kad jei būtų pateiktas pasiūlymas uždaryti sieną, vyriausybė įvertintų jo pagrįstumą, taip pat apsvarstytų, kuriam laikui to reikėtų.

REKLAMA
REKLAMA

„Baltijos šalys tikrai turėtų konsultuotis tarpusavyje, nes tai yra ne tik Latvijos, bet ir Europos Sąjungos išorės siena. Turėtume suprasti, kas vyksta su tranzitiniais kroviniais“, – spaudos atstovams sakė premjeras.

REKLAMA

Ji pabrėžė, kad turėtų būti parengtas atitinkamas sprendimas, tačiau Vyriausybėje tokios nuomonės nėra, taip pat nė viena iš atsakingų institucijų nepranešė apie pavojaus riziką.

Kaip pranešama, Lenkija nusprendė uždaryti sieną su Baltarusija karinių manevrų „Zapad“ metu. Įsakymas uždaryti sieną įsigalios naktį į penktadienį ir taip pat bus taikomas ir geležinkelių transportui.

„Zapad“ pratybos vyks rugsėjo 12-16 dienomis.

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas sakė, kad pratybose, kuriose dalyvauja Rusija ir Baltarusija, bus imituojami veiksmai, nukreipti į Suvalkų koridorių – Lenkijos ir Lietuvos pasienio zoną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų