Landsbergis susitiko su Zelenskiu: parama Ukrainai padės greičiau laimėti karą

Tai jis pirmadienį teigė „Twitter“ paskyroje, kartu su Baltijos, Šiaurės šalių kolegomis susitikęs su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

„Susitikimas su prezidentu Volodymyru Zelenskiu dar kartą aiškiai parodė, kad mes neturime prarasti esminio tikslo: Ukraina turi laimėti kovos lauke. Tankai, oro gynybos sistemos, kita sunki ginkluotė pagreitins Ukrainos pergalę“, – įraše po susitikimo teigė V. Landsbergis.

Meeting with the President @ZelenskyUA made it clear - we should not lose sight of the main task - Ukraine has to win on the battlefield. Tanks, air defence systems, other heavy weaponry will bring Ukrainian victory faster. pic.twitter.com/stsFKdujz8