Kyjive Vokietijos ekonomikos ministrei išbandymai – per antskrydį teko slėptis bunkeryje

Jai tai buvo kankinama patirtis, bet, deja, ukrainiečiams tai – liūdna kasdienio gyvenimo dalis, šeštadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė ji.
„Ta naktis man dar kartą labai aiškiai parodė, kad Rusijos išpuoliais prieš Ukrainos gyventojus siekiama juos nualinti“, – pasakojo ji.
Per antskrydį žuvo mažiausiai du asmenys, dar 12 žmonių buvo sužeista.
K. Reiche į Ukrainą su ekonomine delegacija atvyko penktadienį ir šalyje praleis keletą dienų. Būdama Kyjive ji sakė, kad artėjant žiemai vykdomi išpuoliai prieš elektros ir šilumos tiekimą kelia rimtą pavojų. Ji pažadėjo Ukrainai pagalbą atstatant sugriautą energetikos infrastruktūrą ir sakė, kad Vokietija nepaliks ukrainiečių likimo valiai.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusija per naktinę ataką panaudojo devynias balistines raketas ir dešimtis nepilotuojamųjų orlaivių.
Nuo metų pradžios Rusija į jo šalį paleido beveik 770 balistinių ir daugiau nei 50 kruizinių raketų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!