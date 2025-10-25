Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: per 2025 metus Rusija į Ukrainą paleido 770 balistinių raketų, daugiau nei 50 „Kinžalų“

2025-10-25 14:37 / šaltinis: ELTA
2025-10-25 14:37

Nuo metų pradžios Rusija į Ukrainą paleido apie 770 balistinių raketų ir daugiau nei 50 hipergarsinių raketų „Kinžal“.

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)

Nuo metų pradžios Rusija į Ukrainą paleido apie 770 balistinių raketų ir daugiau nei 50 hipergarsinių raketų „Kinžal".

3

Apie tai platformoje „Facebook“ paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad praėjusią naktį Rusija vėl puolė Ukrainą. Šį kartą užpuolikai panaudojo kovines nepilotuojamąsias skraidykles ir devynias balistines raketas, pražudžiusias keletą ir sužeidusias dešimtis žmonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vienu iš raketinių smūgių taikinių buvo ir Kyjivas.

Prezidentas pareiškė užuojautą priešo išpuolio aukų šeimoms ir artimiesiems. Jis pabrėžė, kad beveik kiekvieną Rusijos smūgį prieš Ukrainos gyventojus sudaro kombinuotos atakos, kurioms naudojamos ir balistinės raketos.

„Būtent dėl tokių išpuolių ypatingą dėmesį skiriame sistemoms „Patriot“, kad galėtume apsaugoti savo miestus nuo šio siaubo. Labai svarbu, kad partneriai, kurie turi atitinkamų pajėgumų, įgyvendintų tai, apie ką kalbėjome pastarosiomis dienomis. Nė viena šalis neturėtų likti viena tokio blogio akivaizdoje. Turime tęsti bendradarbiavimą“, – sakė V. Zelenskis.

Pasak jo, viskas yra įmanoma. Partneriai turi reikalingas sistemas ir jau dabar gali padėti ginti Ukrainą.

„Amerika, Europa ir Didžiojo septyneto šalys gali padėti užtikrinti, kad tokie išpuoliai nebekeltų pavojaus žmonių gyvybėms. Į Rusijos balistinius smūgius turi atsakyti galingos valstybės, realiai bendradarbiaudamos, kad apsaugotų gyvybes“, – pabrėžė prezidentas.

Kaip jau buvo pranešta, spalio 25 d. naktį Rusijos pajėgos atakavo Kijevą balistinėmis raketomis. Keliose vietose kilo gaisrai, pranešama apie du žuvusiuosius ir 12 sužeistųjų.

